Biologii și chimiștii au protestat la Ministerul Sănătății. Ce categorii de angajați din sistemul sanitar se tem că revendicările lor vor rămâne nerezolvate după modificarea legii salarizării

Protestatarii din fața Ministerului Sănătății au purtat măşti sanitare şi mănuşi chirurgicale, având pancarte cu mesajele: "Ordinului biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar din România vrea coeficient 3,75%", "OBBCSSR solicită 6% din PIB pentru sănătate", "Competenţa face diferenţa", "Cerem OUG pentru salarizarea corespunzătoare a membrilor OBBCSSR", "Competenţă, nu numai licenţă", relatează Agerpres.O delegaţie formată din cinci reprezentaţi ai Ordinului biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar a fost primită în sediul Ministerului Sănătăţii pentru negocieri.Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, se va întâlni miercuri cu reprezentaţi ai Ordinului biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar."Venim din nou în faţa MS pentru că nu am obţinut nimic la pichetarea trecută, am depus 23 de petiţii, adrese, solicitări de audienţă, memorii, scrisori deschise, cu diferite subiecte legate de exercitarea profesiilor noastre şi nu am primit nimic. Suntem ignoraţi, suntem umiliţi, pentru că ni se spune că nu suntem vitali pentru pacienţi", a declarat Constanţa Popa, lector universitar la Facultatea de Biologie şi chimist medical principal.Ea a precizat că principala nemulţumire a biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor în sistemul sanitar este faptul că li se schimbă statutul profesional: "După ce că au scăzut toate salariile, nouă ni se schimbă şi statutul profesional din laborator. Dar avem aceleaşi responsabilităţi", a declarat ea.Constanţa Popa a subliniat că, în ciuda faptului că s-a promis o creştere etapizată, până în 2022, nu este normal ca un biochimist, biolog sau un chimist care lucrează în sistemul sanitar să aibă un salariu mai mic decât un asistent. Ea susține că, în urma noii legi a salarizării, care a intrat în vigoare la 1 martie, veniturile biochimiştilor, biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar au scăzut cu câteva sute de lei, cea mai mare diferenţă fiind chiar de 1.600 de lei.Protestul vine după ce sindicaliștii din sănătate au anunțat marți seara că renunță la greva generală care era programată pentru astăzi, după ce au ajuns la un acord cu reprezentanții guvernului, la capătul unor negocieri-maraton de 11 ore.Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat marți seară că s-a decis modificarea legii salarizarii, fără a modifica însă plafonarea sporurilor la 30%, iar toți cei care au avut scăderi salariale vor primi banii înapoi.Și Uniunea Sindicatelor TESA din sănătate, care reprezintă personalul tehnic, economic și socio-administrativ, a anunțat în urmă cu două zile că este nemulțumită de rezultatul negocierilor-maraton de marți dintre sindicate și Guvern, în urma cărora s-a renunțat la greva generală care era programată pentru astăzi în sistemul sanitar. În urmă cu două zile, sindicaliștii TESA anunțau că "Revendicarea Uniunii TESA privind eliminarea discriminării salariale din sănătate și a discriminării personalului TESA a fost ignorată în continuare."Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, acuză sindicatele din sănătate, care au ajuns marți la un acord cu Guvernul, upă că "au trădat din nou": "Au bătut palma cu Guvernul lăsând de izbeliște mii de salariați, printre ei: biologi, biochimiști, infirmiere, personal TESA, oameni foarte importanți în angrenajul echipei medicale", afirmă Emanuel Ungureanu. El adaugă că "Eu cred că unele categorii au fost sacrificate și starea de haos continuă".Deputatul USR consideră că "Balamucul continuă, voi urmări cu atenție modul în care comunică Ministerul Sănătății și mai ales cel al Muncii cu managerii astfel încât, sumele compensatorii, să ajungă la angajații nemulțumiți.""Haosul din sistemul sanitar are un nume, Lia Olguța Vasilescu. Din păcate pe lângă politica de dezbinare folosită de coaliția PSD-ALDE în domeniul medical, sindicatele au trădat din nou. Au bătut palma cu Guvernul lăsând de izbeliște mii de salariați, printre ei: biologi, biochimiști, infirmiere, personal TESA, oameni foarte importanți în angrenajul echipei medicale. Din păcate, bătaia de joc continuă și poate în ceasul al 12-lea ne vom da seama că politica divizării și ura sădită între categoriile salariale nu vor opri hemoragia de personal medical dornic de migrare", a scrie Emanuel Ungureanu, într-o postare pe Facebook.Deputatul USR Emanuel Ungureanu este denunțătorul chirurgului Mihai Lucan în dosarul în care medicul este cercetat de DIICOT pentru delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat, printre altele, că a transferat ilegal la clinica sa privată aparatură ce aparţinea Institutului de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca. Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe Lucan de corupţie şi trafic de organe la Institutul de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.