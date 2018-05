Manuela Hărăbor a fost numită consilier onorific al premierului Dăncilă pe probleme de autism

Manuela Hărăbor mai spune că prin acest titlu a primit "un fel de ok din partea Guvernului" pentru a îşi continua munca pe care o face de 20 de ani în sprijinul celor diagnosticaţi cu autism: "Practic, eu voi continua munca pe care o fac de 20 de ani. Nu este nimic nou pentru mine. Acum am un fel de OK din partea Guvernului."Manuela Hărăbor a mai precizat că munca ei nu va fi remunerată, ci "mă voi bucura doar de sprijinul unor oameni din Guvern".În luna februarie, Viorica Dăncilă a i-a catalogat, într-o emisiune televizată, drept "autişti" pe cei care "dezinformează UE, în ciuda faptului că ştiu adevărul". Prim-ministrul şi-a cerut scuze apoi pentru comparaţie, spunând că îşi declară "sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilităţi, indiferent de natura acestora".