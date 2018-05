Tudor Pop (USR): "Imaginați-vă că sunteți nevoiți să lucrați cu un soft făcut sub directa îndrumare a unor infractori, un soft care gestionează tot sistemul medical"

"O altă temă la fel de importantă pentru sistemul de sănătate, dar care a trecut mai degrabă neobservată, este scandalul legat de sistemele informatice de asigurări de sănătate.Imaginați-vă că sunteți nevoiți să lucrați cu un soft făcut sub directa îndrumare a unor infractori, unii la închisoare, alți încă neprinși, un soft care gestionează tot sistemul medical prin diferite platforme electronice. Una gestionează rețelele compensate - SIPE, alta gestionează asigurații și deconturile de servicii și echipamente - SIUI, o alta se ocupa de cardurile de sănătate —CEAS, o alta se ocupa pacienți - DES, și tot așa.Imaginați-vă că în sistemele astea au fost investite pe hârtie, cel puțin, zeci de milioane de euro și ele funcționează ca un calculator pe diode, acționat de manivelă - atunci când chiar sunt mai mult decât un simplu homepage. Imaginați-vă că se blochează frecvent spre disperarea a zeci de mii de utilizatori. Imaginați-vă că sunt exact ceea ce vă imaginați că sunt: niște perdele electronice îndărătul cărora se delapidează sume uriașe din bani publici. Și nu o zic eu, o zic procurorii și anchetele DNA.La sfârșitul lunii aprilie, SIVECO, creatorul acestor platforme, a dat un e-mail sec în care anunța că gata, cacâna mentenanță, că vezi doamne, de doi ani de zile lucrează pe gratis pentru țară. Aceeași companie care făcea și desfacea facturi fictive, aceeași companie care a dat un chix uriaș când a trebuit sa livreze niște platforme utile.Mi-aș dori foarte foarte tare ca niște procurori să se aplece asupra acestei afaceri încă nedeslușite, mi-aș dori foarte tare să înțeleg de ce CNAS este de o opacitate teribila când vine vorba de banii asiguratilor, mi-aș dori foarte tare ca medicii de familie, furnizorii și deopotrivă pacienții să nu mai aibă de suferit de pe urma unui sistem informatic dezintegrat și nefuncțional.Am ridicat aceasta problemă ieri, în plen, la moțiunea simplă prin care i se cere demisia ministrului Sănătății. În plus, am mai pus alte două întrebări, una legata de legea salarizării unice, după discuția avută cu medicii de la spitalul Grigore Alexandrescu și una referitoare la situația medicinei de familie."