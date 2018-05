O pană de curent a pus în pericol banca de sânge de la Timişoara care deserveşte opt spitale; la Centrul de Transfuzii Sanguine nu există generator

Directorul Centrului de Transfuzii Sanguine Timişoara, medicul Rodica Lighezan, a declarat pentru News.ro că o pană de current a pus în pericol, vineri după-amiaza, rezerva de sânge de la Timişoara, care deserveşte opt spitale din vestul ţării. Ea a încercat să ia legătura cu cei de la Enel, însă nu a răspuns nimeni la telefon şi, astfel, s-a văzut nevoită să sune la numărul de urgenţe 112 pentru a cere ajutor."Am avut o problemă majoră. S-a luat curentul şi timp de 20 de minute n-au venit deloc (angajaţi ENEL, n.r.). Noi nu avem generator. Trebuia să ni-l cumpere Ministerul Sănătăţii. Am sunat la ENEL şi ne-a intrat doar robotul. Am sunat atunci la 112 şi aşa am ajuns la ei, că ne-au transferat în dispecerat, unde ni s-a spus că e o avarie majoră în zonă. Au fost cele mai lungi 20 de minute pe care le-am avut. Sângele trebuie să stea între 2 şi 6 grade. Acum, pana de curent nu a afectat, dar dacă dura o oră era afectat. Nu au putut să-mi spună cât durează, pentru că eu am obligaţia să anunţ rapid spitalele. Nu este posibil", a explicat medicul Rodica Lighezan.În Centrul de Transfuzii Sanguine Timişoara, vineri, în momentul în care a căzut curentul erau rezerve importante de sânge."E drept, în ultimii ani n-au fost probleme, ei anunţau înainte, ne spuneau dacă se ia curentul câteva minute. Acum ni s-a spus doar că e avarie majoră şi că vor remedia cât de repede posibil. Dar eu sunt bancă de sânge, ajung să arunc tot sângele. Astăzi (vineri - n.r.) am recoltat 70 de donatori, ieri 150, nu ne batem joc", a mai spus Lighezan.Directorul Centrului spune că va face urgent demersuri pentru achiziţionarea unui generator."De luni, vom face noi demersuri la Ministerul Sănătăţii să ni se aloce buget pentru generator, pentru că banca de sânge să nu fie afectată de variaţii de curent", a mai spus medicul Rodica Lighezan.