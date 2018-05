Regulamentul privind acordarea de sprijin financiar cuplurilor infertile din Bucureşti a fost publicat pe site-ul Administraţiei Spitalelor

AMH (hormon anti-Mullerian) >1, excepţie făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;

cuplu autolog sau cupluri în care partenerul suferă de azoospermie (nu se exclud procedurile cu sperma donată);

indice de masă corporală al partenerei între 20 - 30;

vârsta partenerei între 24 şi 45 de ani.



Toate informaţiile despre acordarea voucherelor pentru procedura de fertilizare in vitro vor fi publicate atât la sediul din str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4, cât şi pe site-ul www.assmb.ro pe măsură ce se vor derula etapele procesului de implementare, informează ASSMB, prin intermediul unui comunicat.Proiectul 'O şansă pentru cuplurile infertile', iniţiat de primarul general Gabriela Firea, a fost adoptat în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 28 martie. Acesta prevede acordarea unui sprijin financiar cu o valoare totală de 13.800 de lei pentru cuplurile infertile din Bucureşti, care au indicaţie medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro.Potrivit regulamentului, publicat pe site-ul Administraţiei Spitalelor, proiectul vizează acordarea unui sprijin financiar pentru 1.000 de cupluri în perioada iunie 2018 - decembrie 2019.Proiectul se va derula în perioada iunie 2018 - decembrie 2019 în farmacii şi în unităţi sanitare publice şi private acreditate de Agenţia Naţională de Transplant pentru fertilizare in vitro.Sprijinul financiar se va acorda sub formă de două vouchere simultan pentru fiecare solicitare. Voucherele vor conţine: numele şi prenumele beneficiarei, codul numeric personal, numărul de înregistrare alocat în proiect şi specificarea etapei din cursul procesului. Voucherul pentru medicamente va avea o valoare de 4.600 de lei, iar voucherul pentru intervenţia medicală specifică va fi de 9.200 de lei.În vederea implementării proiectului, ASSMB va iniţia achiziţie publică pentru un operator economic emitent de vouchere, autorizat de Ministerul Finanţelor Publice, cu care va încheia un contract de prestări servicii. Operatorul economic emitent de vouchere, în baza contractului semnat cu Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, va avea obligaţia de a selecta printr-o procedură transparentă unităţi sanitare publice şi private acreditate de către Agenţia Naţională de Transplant pentru fertilizare in vitro şi farmacii, cu care va încheia contracte de afiliere pentru perioada de implementare a proiectului.