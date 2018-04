Reportaj AFP: În România, neîncrederea în vaccinuri ucide

Reamintim că România este țara europeană cu cea mai gravă epidemie de rujeolă, dar și cu cea mai scăzută rată a vaccinării cu ROR.39 dintre victimele epidemiei de rujeolă erau copii cu vârsta de 3 ani sau mai mici, niciunul dintre ei nefiind vaccinat, notează jurnaliștii AFP.La Direcția de Sănătate Publică din Prahova, unde fetița de 11 ani a murit în ianuarie, experții sunt "pe baricade": au înmulțit campaniile de informare, în special în zonele rurale, dar se confruntă cu un dușman insidios: zvonurile pe internet."Oamenii sunt suspicioși pentru că citesc tot felul de zvonuri pe internet", spune medicul Silvana Dan.Unul dintre zvonurile vehiculate cel mai des, însă fără nicio dovadă științifică, este acela că vaccinurile provoacă autism.Potrivit studiilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), "accesibilitatea la serviciile medicale, la educație și încrederea în medici" joacă un rol-cheie în imunizare, spune Miljana Grbic, șefa biroului din România al Ogranizației Mondiale a Sănătății, care organizează, în perioada 24-30 aprilie, Săptămâna Internațională de Imunizare.La 250 de kilometri nord-est de Prahova, la Valea Seacă, o altă fetiță, de 10 luni, a murit, în februarie, din cauza rujeolei. "Părinții au refuzat în scris să își vaccineze copiii după ce au auzit la televizor că vaccinurile ucid", a declarat primarul Ioan Pravat pentru AFP.Potrivit Centrului de Control al Bolilor Transmisibile, cele mai multe cazuri de rujeolă afectează membrii comunităților sărace, majoritatea din comunitatea romă, care, de regulă, nu au un medic de familie sau apelează la medic doar în cazuri de urgență.Pentru a ajunge la cele mai vulnerabile familii, autoritățile au cerut inclusiv ajutorul mediatorilor romi care lucrează cu primăriile.Mediatorul Aurelia Oprisan, în vârstă de 48 de ani, merge în fiecare zi la Boldesti-Scaieni (sudul României), pentru a le explica localnicilor care sunt virtuțile vaccinurilor. "Mulți oameni sunt influențați negativ de mass-media, așa că le spun că tot ce au auzit nu este adevărat ", a declarat Aurelia Oprișan pentru AFP.Anisoara Iorga, o localnică în vârstă de 35 de ani, mărturisește că: "Nu vreau să vă mint, la început m-am speriat de vaccinuri, pentru că am auzit că ar putea duce la probleme, la paralizie ... Apoi mi-am vaccinat copiii și ei nu au avut nicio problema. "Pe măsură ce epidemia a câștigat teren în vara trecută, 109 copii de etnie romă din acest sat au fost vaccinați într-o singură zi, în iulie anul trecut. De atunci, familiile își duc în mod regulat copiii la medic pentru vaccinările recomandate, asigură mediatorul Aurelia Oprișan.Potrivit mai multor mărturii, autoritățile române au partea lor de responsabilitate, deoarece furnizarea de vaccinuri este inconstantă și insuficientă, în întreaga țară, notează AFP.Proiectul legii vaccinarii - care prevede ca parintii care nu isi vaccineaza copiii pot fi amendati cu pana la 10.000 lei, iar in momentul inscrierii copiilor la scoala sau gradinita, institutia are obligatia de a solicita o adeverinta emisa de catre medicul de familie, care sa ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinarilor - aprobat de Guvern anul trecut, in timpul mandatului de ministru al Sanatatii al lui Florian Bodog, nu a reusit sa ajunga la votul final in Parlament la 8 luni de cand a fost transmis legislativului.Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern pe 9 august 2017, iar o zi mai tarziu a ajuns la Parlament. Adoptat de Senat pe 23 octombrie, proiectul a ajuns apoi in Comisia de sanatate din Camera Deputatilor, unde sta de 6 luni.Puterea si opozitia au explicatii diferite pentru acest lucru: surse din opozitie vorbesc despre faptul ca "exista opozitie chiar in randul PSD" fata de acest proiect, in timp ce presedintele Comisiei pentru Sanatate, deputatul PSD Corneliu Buicu, sustine ca de vina pentru intarziere este numarul mare de amendamente depuse.Cele mai radicale amendamente au fost initiate chiar de un deputat PSD, Cristina Dumitrache, si semnate de alti 95 de deputati ai coalitiei PSD-ALDE. Dumitrache sustine "eliminarea sanctiunilor excesive" din proiectul de lege.