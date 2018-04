Sponsorii galei în cadrul căreia Olivia Steer a fost premiată pentru "rolul activ" în sănătate se delimitează de eveniment: "Nu știam cine va fi premiat" / "Ne dezicem de mișcarea anti-vaccin"

Jean Valvis, proprietarul Aqua Carpatica, a reacționat, în două comentarii pe Facebook: "Sincer, îmi pare rău. Facem un comunicat de presă. Florentina Opriș nu putea să trădeze valorile Aqua Carpatica într-un asemenea fel.""Este categoric că Aqua Carpatica este împotriva campaniei anti-vaccinare!!!! Corectăm masiv impresia proastă creată! Nu știam cine va fi premiat... Sorry doamnelor si domnilor...", a scris Jean Valvis într-un alt comentariu.Ulterior, Aqua Carpatica a emis și un comuncat de presă în care se delimitează de gală:"AQUA Carpatica susține categoric medicina secolului XXI și este pro vaccinare!Ieri, 18 Aprilie 2018, am avut o surpriză extrem de neplăcută!În cadrul evenimentului "Gala Femeilor Care Dăruiesc Sănătate", organizat de Asociația pentru o Viață Sănătoasă din România, care se presupunea a susține excelența în medicină, știință și sănătate, s-au adus prejudicii valorilor pe care brandul AQUA Carpatica le-a promovat și le promovează încă de la bun început! Imaginea de brand a fost puternic afectată prin decernarea unui premiu de excelență unei persoane care promovează non-valorile științifice și medicale.AQUA Carpatica a sponsorizat acest eveniment, însă premiile au fost acordate de către Asociația pentru o Viață Sănătoasă din România. Brandul nostru nu a avut niciun fel de informații referitoare la desfășurătorul evenimentului și implicit nici numele celor care urmau să fie premiați în cadrul Galei.Valorile pe care le promovăm sunt legate de un stil de viață sănătos, de consumul unei ape minerale naturale filtrate natural, prin procese hidrogeologice de milioane de ani. Prin urmare, există o incompatibilitate crasă între valorile noastre și valorile susținute de Olivia Steer.În consecință, anunțăm pe această cale organizatorii evenimentului că ne retragem susținerea și sponsorizarea acestui eveniment dacă acest premiu acordat nu va fi retras și declarat în mod public. Dorim ca organizatorii să-și exprime scuzele oficial și față de consumatorii noștri cărora li s-a zdruncinat încrederea în valorile brandului.""Medicover este o companie de sanatate care practica si sustine medicina bazata pe studii clinice si cercetare medicala si nu poate fi asociata cu miscarea anti-vaccin sau cu principii personale ale unor persoane publice, fata de care ne dezicem in totalitate. In reteaua nationala Medicover in fiecare zi se prescriu retete medicale si se aplica tratamente din schema nationala de vaccinare, precum si alte tratamente specifice care demonstreaza angajamentul nostru pentru preventia, tratarea si siguranta tratamentelor pentru pacientii nostri."O fotografie în care Rodica Nassar și Răzvan Vulcănescu apar împreună la gală a fost postată pe Facebook Reamintim că România este țara europeană cu cea mai gravă epidemie de rujeolă (49 de morți și peste 12.000 de cazuri înregistrate de la debutul epidemiei) și cu cea mai scăzută rată a vaccinării cu ROR.Rodica Nassar a scris, miercuri seară, pe Facebook, că "În seara aceasta, la ”Gala femeilor care dăruiesc sanatate” am primit un premiu care mi-a fost înmânat de Dl.Attila Laszlo, președintele Comisiei pentru sanatate din Senatul României!Acest premiu ma onorează, ma motivează si ma obliga! Multumesc, Florentina Opris pentru ideea organizării acestui eveniment de exceptie! Felicitari tuturor doamnelor premiate!"Olivia Steer a postat, la rândul său, pe pagina ei de Facebook, diploma primită la gală, însoțită de mesajul "Aseară, la Athenee Palace Hilton, s-a scris un basm modern, cu happy end! Mai mult, curind!"Gala Femeilor care Dăruiesc Sănătate a avut loc miercuri seară, fiind organizată de Asociația pentru O Viață Sănătoasă din România.