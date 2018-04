Tudor Pop (USR): "Cele mai multe spitale sunt înecate în datorii, iar managerii nu au de unde să acorde celebrele 'stimulente', nici măcar pe termen scurt"

Angajații din sistemul sanitar au primit, în jurul datei de 15 aprilie, primele salarii (aferente lunii martie) după intrarea în vigoare a noii legi a salarizării și a noului regulament al sporurilor. Chiar și după ce salariile au venit, printre angajații din sistem domnește în continuare confuzia. Cadre medicale consultate de HotNews.ro spun că există spitale în care salariile s-au dublat, dar, în același timp, există și situații în care, în același spital, sunt înregistrate atât creșteri de câteva sute sau mii de lei, cât și scăderi de până la 3.000 de lei. Ministrul Sănătății admite că salariile a 10% dintre angajații din sistem scad și cere ca tăierile să fie acoperite din fondurile proprii ale spitalelor. O soluție considerată doar una "temporară" de sindicatele din sănătate, din cauza lipsei de fonduri."Cât costă, de fapt, protestele din Sănătate? Și de ce unii sunt mulțumiți, în timp ce alții sunt nefericiți.Anvelopa financiară necesară pentru a acoperi minimal sporurile în așa fel încât salariile să nu scadă, variază între 5 și 15%.Sporuri = sporuri pentru condiții de muncă + spor de gardă + spor pentru muncă suplimentarăCâteva exemple:Document postat de Tudor Pop pe FacebookSpitalul Sfântul Ioan din București - a primit o anvelopă de 21% pentru sporuri - are nevoie de 36%.Am primit asigurări de la managerul unității că pentru luna martie toți angajații își vor primi banii integral, diferența fiind acoperită din opțiunea ”stimulente”. Pentru aprilie, așteaptă o soluție de la Ministerul Sănătății. Mai jos, fluturași de salariu februarie vs. martie de la un registrator (personal auxiliar). O să vedeți că sporurile nu sunt incluse.Document postat de Tudor Pop pe FacebookSpitalul Județean de Urgență Craiova - a primit o anvelopă de 25% pentru sporuri - are nevoie de 29,88%.În ultimă instanță, a fost calculat 5% spor pentru gărzi din timpul săptămânii, și 10% spor pentru gărzi din zilele libere, sărbători, etc. Chiar și în aceste condiții minimale, nu se încadrează. Mai jos, procesul verbal de la întâlnirea de pe 12 aprilie din sindicatul Unimedica și conducerea spitalului.Document postat de Tudor Pop pe FacebookSpitalul C.C. Iliescu din București - a primit un buget de 25% pentru sporuri - are nevoie de 30%. Mâine vor avea loc discuții și negocieri cu personalul, în căutarea unei soluții interne.Nici unii rezidenții nu o duc strălucit. Rezidenților de la spitalul plătitor Floreasca li s-a fixat sporul la 12%, indiferent de specialitate, lucru care va conduce la scăderea salariului. (vezi fluturași februarie vs. martie)La Institutul de Pneumologie ”Marius Nasta”, urmează a opta zi de proteste. Managerul unității e în concediu medical.Sunt spitale unde managerii sunt solidari cu angajații, altele unde angajații sunt amenințati pentru proteste. Dar adevărul este că și unii și alții sunt prinși în aceeași capcană. Cele mai multe spitale sunt înecate în datorii, iar managerii, cu mici excepții, chiar nu au de unde să acorde celebrele 'stimulente', nici măcar pe termen scurt.Cele mai afectate categorii sunt personalul auxiliar, personalul mediu auxiliar, iar pe unele categorii, rezidenții. Sunt și situații unde medici primari și asistentele încasează mai puțin bani.În tot timpul ăsta, doamna Olguța ”7000 de greve” e la DNA la audieri. Cu siguranță, nu pe tema salariilor din Sănătate."