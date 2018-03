Producătorii de Medicamente: Ministerul Sănătății nu cheamă producătorii români la discuții privind posibilitatea fabricării medicamentelor deficitare

"România exportă medicamente în peste 100 de țări din cele peste 30 de situri industriale prezente în țară, dar acestea sunt din păcate ocolite sau ignorate tocmai de către reprezentanții Ministerul Sănătății - iar acest lucru se intamplă de peste 10 ani. Din acest motiv PRIMER cere implicarea specialiștilor din Coaliția de Guvernare PSD-ALDE și din Guvernul Dancilă în discuțiile privitoare la metodologia de calcul al prețurilor la medicamente și a taxei clawback", spun reprezentanții Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente.De asemenea, reprezentații PRIMER solicită "coaliției de Guvernare PSD-ALDE si Guvernului Dancilă să se implice serios în proiectele și dezbaterile legate de prețurile la medicamente și taxa clawback. Altfel, în 2 ani, România riscă să nu mai fabrice medicamente esențiale, iar pacienții vor fi puși pe drumuri să-și găseasca și cele mai elementare tratamente".Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România, care reunește 16 situri de fabricație din țară, consideră că este necesară implicarea imediată a specialiștilor din Coaliția de Guvernare PSD-ALDE și din Guvernul Dancilă pentru a înțelege cu adevărat problemele legate de aprovizionarea cu medicamente a pacienților, probleme care continuă să facă obiectul unor speculații, manipulări și diversiuni."Singurele medicamente care au disparut in ultimii 3 ani sunt medicamentele accesibile, sub 25 lei, care nu mai pot fi comercializate din cauza metodologiei eronate si discriminatorii de preturi, a dublarii taxei clawback si a escaladarii 'taxei de raft' ", atrage atentia Dragos Damian, director executiv PRIMER."Peste 95% din cele 2000 de medicamente despre care s-a afirmat ca au disparut din farmacii sunt ieftine, iar ceea ce este mai ingrijorator este ca aproximativ 25% dintre ele erau fabricate in tara – reamintim ca in perioada 2006-2016, datorita politicilor din zona medicamentului elaborate de Ministerul Sanatatii in afara oricarui dialog cu fabricile din tara, acestea si-au redus productia cu peste 40%, de la 314 milioane de cutii de medicamente fabricate in 2006 la doar 190 de milioane, in 2016”, a adaugat Damian.Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.