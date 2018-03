Medic chirurg de la Spitalul Coltea, urmarit penal dupa ce a pretins si primit mita de la un pacient

"Din probele administrate pana in prezent a rezultat ca, la data de 19.03.2018, inculpatul B.M., medic chirurg in cadrul Spitalului Clinic Coltea, a pretins o suma de bani de la un pacient in legatura cu interventia chirurgicala efectuata acestuia, iar la data de 22.03.2018 a primit suma de 500 de lei de la acesta, in legatura cu atributiile sale de serviciu. Prin ordonanta din data de 22.03.2018 s-a luat fata de inculpatul B.M. masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile", se arata in comunicat.Cazul a fost semnalat printr-un denunt facut la Call Center-ul Anticoruptie al Directiei Generale Anticoruptie - 0800.806.806.Cercetarile in acest caz sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Anticoruptie.