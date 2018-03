Cainii maidanezi din curtea Spitalului Sf. Spiridon din Iasi au inceput sa fie stransi in aceeasi zi in care in presa si pe Facebook au aparut imagini cu ei

"Urmare a semnalelor aparute in mass-media si pe retelele de socializare privind existenta unor caini comunitari in curtea Spitalului Sf. Spiridon, reprezentantii Salubris SA s-au autosesizat si au luat legatura de indata cu conducerea spitalului. Imediat dupa acceptul acesteia, o echipa de prinzatori caini a Salubris SA s-a deplasat in zona si a identificat si capturat din curtea unitatii medicale doua exemplare canine. Precizam ca echipa de prinzatori caini va reveni si maine, 22 martie, pentru o noua interventie in curtea spitalului", se arata intr-un comunicat al Salubris SA.Fotografii cu caini maidanezi ce roiesc in curtea Spitalului de Urgenta Sf. Spiridon din Iasi, cel mai mare spital din Moldova, au fost postate miercuri pe Facebook. Cainii au fost fotografiati la intrarea in Sectia de Chirurgie Plastica a spitalului. Fotografiile au fost postate pe Facebook de jurnalistul iesean Ionut Benea si preluate, apoi, in presa.Ioan Barliba, managerul Spitalului Sf. Spiridon, a declarat, miercuri, pentru Adevarul , ca a facut, in trecut, cateva solicitari catre Salubris, societatea care se ocupa si cu strangerea cainilor maidanezi in Iasi, dar problema nu s-a rezolvat: "Au venit, i-au luat, dupa trei zile au aparut ori aceiasi caini, ori altii. Ei vin si din cauza faptului ca, in generozitatea lor, pacientii, inclusiv fetele mele de la bucatarie - pe care le-am penalizat cu 5% si nu le mai trebuie, le arunca mancarea peste geam. Normal ca animalul vine la mancare.""Imi este mila, am si eu caine acasa, iI iubesc, dar incuranjand lucrul asta se pot intampla incidente. Pot fi muscati pacientii, apartinatorii, nu e normal. Pe de alta parte sunt si persoane din spital pe care le-am surprins ca aduc de acasa mancare in sacosa si le dau la caini sau la pisici. Ca sa pun sa otravesc, nu pot sa fac asa ceva", a adaugat managerul spitalului.