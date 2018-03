Vasi Radulescu, medic cardiolog: Dupa mult trambitata marire spectaculoasa a salariilor medicilor, am evoluat surprinzator la declaratii de tipul 'Stati linistiti, va dam garantii ca salariile nu vor scadea!'

Dupa mult trambitata marire spectaculoasa a salariilor tuturor medicilor, am evoluat surprinzator la declaratii de tipul 'Stati linistiti, va dam garantii ca salariile nu vor scadea!'Voi va dati seama in ce tara sinistra traim?Cum vor astia sa tina medicii aici, cand pleaca cu miile in fiecare an? Asa, prin masuri de acest fel? Se mai lanseaza si-n previziuni ca-i vor face pe unii sa revina in tara. Pe mine ma umfla rasul si virez brusc in plans.Au plecat peste 15.000 de medici. In clipa asta, cand eu scriu aici, altii pleaca. Sunt acum in aeroport. Au toate cunostintele extraordinare si le vor folosi sa trateze oamenii altor tari. Pentru ca alesii nostri, in ultimele decenii, habar nu au avut cum sa schimbe niste lucruri coerent si cu bun simt.Scoatem pe banda rulanta medici buni si-i dam la export. Nu va mai avea cine sa se ocupe de sanatatea acestui popor care pare ca se degradeaza vazand cu ochii. Si-au batut joc de sporuri, de ATI-isti, de chirurgi, de urgentisti. Ei chipurile fac reforma, dar nu stiu pentru cine o fac, ca pentru medici sigur nu.Pacientii vor suferi cumplit si ei. Toata lumea va suferi. Suntem intr-o mlastina in care ne afundam tot mai tare.