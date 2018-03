Guvernul a aprobat un ajutor de stat in valoare de 44.27 milioane de lei pentru Unifarm, pentru achizitionarea de imunoglobulina

"In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesara activitatii de prevenire a deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, activitate care a fost declarata printr-un Memorandum, aprobat tot in cadrul sedintei de Guvern de astazi, drept serviciu de interes economic general", precizeaza Ministerul Sanatatii.Bugetul Ministerului Sanatatii pe anul 2018 a fost suplimentat, in acest fel, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, "cu respectarea prevederilor referitoare la aplicarea normelor in materie de ajutor de stat in cazul serviciilor de interes economic general".Romania a solicitat, in urma cu doua saptamani, sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene prin intermediul Mecanismului European de protectie civila stabilit in baza Deciziei 1313/2013 a Parlamentului si Consiliului European pentru furnizarea oricarei cantitati disponibile de imunoglobulina umana."A fost necesar acest demers. Criza de imunoglobulina a durat prea mult si are un impact vital asupra multor pacienti care asteapta acest medicament. In perioada in care tratamentele vor fi asigurate in acest mod, vom cauta solutii pe termen lung pentru a ne asigura ca nu mai ajungem in astfel de situatii", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii.Primele doze de imunoglobulina prin intermediul Mecanismului European de protectie civila sunt asteptate sa ajunga saptamana aceasta in Romania, potrivit declaratiilor ministrului Sanatatii.