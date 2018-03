Solidaritatea Sanitara cere Ministerului Sanatatii renuntarea la Anexa 10, care prevede plafonarea la 30% a sporurilor si risca sa duca la scaderea salariilor unor categorii de medici si asistente

Noul regulament al sporurilor, care prevede plafonarea acestora la maximum 30% din salariu si care loveste, practic, in cele mai grele specializari din sistem - medicii si asistentii medicali de terapie intensiva, unitati de primiri urgente, oncologie, HIV si hepatita, care beneficiau de sporuri intre 75% si 100% din salariu - reprezinta marul discordiei in negocierile dintre sindicalistii din sanatate, care ameninta cu declansarea grevei generale in luna aprilie, si Ministerul Sanatatii ( pe larg aici ).Reprezentantii Federatiei 'Solidaritatea Sanitara' spun ca sunt de acord cu aplicarea tranzitorie a principiului solidaritatii intre categoriile salariale pentru a proteja unele categorii salariale de pierderea veniturilor, insa aceasta sustinere este conditionata de respectarea urmatoarelor reguli:Aplicarea acestui principiu trebuie facuta abia in momentul in care nu mai exista alta solutie tehnica pentru asigurarea mentinerii cuantumului sporurilor de la 1 ianuarie 2018. In acest moment suntem siguri ca exista in continuare solutii, respectiv ca nu au fost aplicate toate solutiile legale care permit cresterea cuantumului sporurilor cu incadrarea in limita de 30%.Costul solidaritatii trebuie sa fie egal distribuit intre categoriile de salariati care beneficiaza de cresterea salariului de baza, respectiv cresterea salariului brut/net. In Anexa nr. 10 'taxa de solidaritate', constituita pe baza reducerii cuantumului sporurilor fata de 1 ianuarie 2018, nu este distribuita procentual in mod uniform,[2] ratandu-se astfel respectarea principiului solidaritatii.Utilizarea principiului solidaritatii trebuie facuta respectand principiul ierarhizarii sporurilor pe tipuri de locuri de munca simetric cu ierarhia salariilor de baza.Propunerile Federatiei Solidaritatea Sanitara includ un model care asigura, simultan, respectarea simetriei sporurilor, distributia proportionala a 'taxei de solidaritate' si incadrarea in limita de 30%, acesta fiind propus deja de noi Ministerului Sanatatii ca parte integranta a principiului solidaritatii.Deoarece 'taxa de solidaritate' este bazata pe reducerea sporurilor, neputand fi aplicata tuturor salariatilor care beneficiaza de cresteri ale salariului de baza, ea are un caracter discriminatoriu. De aceea, consideram ca utilizarea ei trebuie sa aiba un caracter limitat si tranzitoriu, fiind necesara utilizarea tuturor mecanismelor legale pentru inlaturarea ei in cel mai scurt timp posibil.In conditiile in care solidaritatea este utilizata deja pentru a acoperi greselile (intentionate) de legiferare ea nu poate fi folosita si pentru a acoperi interpretarile eronate ale prevederilor legale.Federatia 'Solidaritatea Sanitara' solicita Ministerului Sanatatii sa elimine Anexa nr. 10 si o inlocuiasca cu prevederile de mai sus, concomitent cu aplicarea urmatoarelor masuri:I. Utilizarea sumele suplimentare disponibile pentru sporuri (raportat la limita de 30%) ce corespund cresterii sumelor aferente salariilor de baza determinata de asimilarea salariala a moaselor, surorilor medicale, tehnicienilor sanitari s.a.m.d. cu asistentele medicale, fiindu-le aplicabile prevederile art. 38, alin. 3, lit. b) din Legea nr. 153/2017, respectiv cresterea salariilor de baza de la 1 martie 2018. Legea asimileaza fara dubii aceste categorii profesionale cu asistentele medicale, cea mai clara dovada constituind-o randul 7 de la punctul 1.4, cap. I, Anexa nr. 2 din Legea 153/2017. Aplicarea acestui punct asigura eliminarea unei discriminari generate de aplicarea gresita a legii salarizarii, contribuind totodata la limitarea discriminarilor generate de 'taxa de solidaritate' si la respectarea simetriei sporurilor. Aplicarea acestui punct poate asigura cca. 94% din cuantumul sporurilor la care medicii si asistentii medicali aveau dreptul la 1 ianuarie 2018.II. Crearea mecanismului prin care unitatile sanitare aflate in subordinea autoritatilor locale pot sa utilizeze disponibilitatile suplimentare corespunzatoare calcularii limite de 30% la nivel de ordonator principal de credite. Federatia 'Solidaritatea Sanitara' a demonstrat Ministerului Sanatatii inca din data de 19.02.2018 posibilitatea legala de-a utiliza aceste disponibilitati,[3] solicitandu-i sa le preia in calculul cuantumului minim garantat al sporurilor. Aceste disponibilitati suplimentare sunt efectele aplicarii art. 25 din Legea nr. 153/2017, care da posibilitatea unitatilor sanitare de a calcula limita de 30% la nivel de ordonator principal de credite (in acest caz autoritatile locale), in timp ce majoritatea unitatilor bugetare au obligatia sa se incadreze in aceasta limita calculata la nivelul propriului fond de salarii. In baza acestui mecanism creat de lege, spitalele din subordinea autoritatilor publice locale au posibilitatea sa preia 'disponibilul de incadrare in limita' de la unitatile publice in care sumele aferente sporurilor sunt sub limita de 30%. Utilizarea acestui mecanism va permite spitalelor din subordinea autoritatilor publice locale sa suplimenteze cuantumul sporurilor peste nivelul minim garantat stabilit prin Regulament, pana la concurenta cu nivelul la care salariatii aveau dreptul la 1 ianuarie 2018.III. Utilizarea cu prioritate a veniturilor proprii ale unitatilor sanitare pentru a completa diferentele de cuantumuri ale sporurilor necesare in vederea asigurarii fiecarui salariat a aceluiasi cuantum al sporurilor la care avea dreptul la 1 ianuarie 2018. Avand in vedere faptul ca Ministerul Sanatatii a asumat in cadrul negocierilor atat faptul ca, cuantumurile sporurilor stabilite prin masurile tranzitorii, aplicabile pentru anul 2018, vor avea caracter minim garantat pentru salariati cat si posibilitatea unitatilor sanitare de a suplimenta din venituri proprii sumele necesare platii sporurilor peste nivelul minim garantat, consideram ca aceste prevederi genereaza atingerea obiectivului indicat.Aplicarea cumulata a punctelor I-III poate asigura mentinerea cuantumului sporurilor la care salariatii aveau dreptul la 1 ianuarie 2018, restrangand atat durata, cat si nivelul de utilizare a principiului solidaritatii. Solutii exista, fiind necesara doar dorinta, vointa si putinta implementarii lor.