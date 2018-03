Cum au ajuns medicii in pragul grevei generale in luna in care salariile lor ar fi trebuit sa creasca pana la 4.000 de euro. Marul discordiei: medicii si asistentele cu cele mai grele specializari vor primi mai putini bani

Medicii si asistentele sunt nemultumiti de faptul ca Ministerul Sanatatii a anuntat public majorari spectaculoase de salarii, care nu exista."Nu exista salarii de 3.000 - 4.000 de euro", sustin cadrele medicale consultate de HotNews.ro.





Cea mai mare parte a medicilor si asistentelor nu stiu ce salariu vor primi pentru luna martie si asteapta fluturasul de salariu.





Pe baza datelor pe care le au acum la dispozitie, o parte dintre medici spun ca, acolo unde sporurile se plafoneaza, salariile vor scadea.





Sindicatele negociaza in continuare cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii un regulament al sporurilor care "sa respecte ierarhia din sistem si sa recompenseze cele mai grele specializari".





Ministrul Sanatatii insista ca salariile nu vor scadea.





Angajatii din sistem ameninta cu greva generala in luna aprilie daca situatia nu se va rezolva.







"Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative in acest an, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul din Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depasi 4.000 de euro dupa maririle de la 1 martie. Aducem salariile aproape la nivelul din UE, nu mai exista scuza sa nu oferim servicii la nivelul UE." - Sorina Pintea pe 8 februarie 2018, la scurt timp dupa preluarea mandatului de ministru al SanatatiiIntr-o declaratie facuta astazi, 20 martie, la Parlament, ministrul Sanatatii insista in continuare ca "veniturile medicilor nu scad", iar "calculele sunt foarte clare". Sorina Pintea a adaugat ca anexa care prevede plafonarea sporurilor la maximum 30% din salariu nu va fi retrasa: "Trebuie sa respectam legea. Calculele sunt foarte clare - veniturile medicilor nu scad. Prin aceasta anexa 10 am incercat o echilibrare a veniturilor astfel incat niciun angajat din sistemul de sanatate sa nu piarda din venitul avut in februarie 2018. Aceasta anexa este valabila pentru anul 2018. Incepand cu 2019, cand alte categorii de personal vor intra in grila legii 153, diferenta ramasa va creste cuantumul sporurilor acordat medicilor." (sursa: Agerpres)O parte dintre medici nu stiu, in acest moment, ce salariu vor primi pentru luna martie, declara, pentru HotNews.ro, Florin Chirculescu, seful sectiei de chirurgie toracica a Spitalului Universitar de Urgenta din Bucuresti si vicepresedintele Federatiei Sindicale Solidaritatea Sanitara."Adevarul e ca mai nimeni nu stie precis, pentru ca, la un moment dat, noi am cerut Ministerului Sanatatii, pe vremea lui Bodog, spre sfarsit, in noiembrie-decembrie anul trecut, sa ne dea si noua un stat de functiuni al ministerului, astfel incat sa putem sa spunem, pe baza resurselor financiare, cat va fi salariul pentru persoana X, Y, Z. Din cauza asta, calculele pe care le-am putut noi face la sindicat, departamentul care se ocupa cu aceste aspecte, nu a putut sa faca decat niste previziuni grosiere, care privesc sistemul in ansamblul lui. In clipa asta, cam fiecare trebuie sa isi faca calculul, tinand cont de toate variabilele - sunt unii medici care stiu sa le faca, altii care nu", spune Florin Chirculescu.Potrivit medicului Florin Chirculescu, anexa 10 a Legii 153/2017, care prevede plafonarea sporurilor angajatilor din sistem la 30% din salariu, nu este echitabila "pentru ca nu tine cont de importanta fiecarei categorii profesionale, de nivelul de munca depusa." "Foarte afectati sunt cei de la urgente, de la terapie intensiva, cei care aveau prin traditie sporurile cele mai mari si acum nu le mai au. De aici nelinistile lor, care sunt justificate. Nu se mai face o diferentiere in interiorul categoriei profesionale pe baza activitatii si a dificultatilor", explica Florin Chirculescu.Negocierile pe aceasta tema cu Ministerul Sanatatii vor continua, spune medicul: "Prin aceste negocieri noi incercam sa restabilim o ierarhie corecta. Diferentele pe care ar trebui sa le atingem, astfel incat sa oferim satisfactie colegilor care in momentul de fata sunt suparati, nu sunt imposibil de atins."Florin Chirculescu precizeaza ca cei care sunt foarte nemultumiti sunt in numar mic, iar pentru a restabili echitatea in sistem, costurile nu ar fi foarte mari - undeva la 900 de milioane de lei vechi in acest an.Medicul a explicat, pentru Hotnews.ro, ca actuala situatie se datoreaza unor calcule "efectuate devastator" - dupa ce si-a dat seama ca salariile multor angajati din sistem vor scadea, Guvernul a ales sa ia de la cei din varful piramidei salariale, care lucreaza pe cele mai grele specializari, si sa imparta banii tuturor, insa inechitatile si frustrarile create in acest fel sunt mari."Guvernul a facut o lege. Aceasta lege, cand a inceput sa fie aplicata, a dovedit faptul ca parte dintre angajati sunt perdanti - ca vor castiga mai putin in luna aprilie mai mult decat in luna ianuarie sau decembrie anul trecut. Solutia pe care ei au descoperit-o pentru a demonstra publicului ca au facut o lege buna si ca nu exista pierderi salariale: au luat din fondurile pe care le au cei din varful ierarhiei si le-au dat celor care erau perdanti. A fost o masura aparent de solidaritate in interiorul sistemului, dar care deranjeaza profund ierarhia salariala. S-a ajuns astfel ca persoane care nu au pregatire superioara sa aiba venituri mai mari decat cei care au pregatire superioara. Ganditi-va ca sunt medici care primesc acum salarii mai mici decat anumite asistente. Arhitectura salariala a sistemului a fost tulburata profund", explica Florin Chirculescu.Scopul negocierilor este gasirea unei solutii tehnice care sa restabilieasca ierarhia din sistem, "valabila peste tot in lume", spune medicul Florin Chirculescu: "Pe 30-31 martie speram sa fim gata cu o varianta 3 a anexei, care sa restabileasca ierarhia."Medicul Florin Chirculescu mai precizeaza ca, personal, nu este afectat de aceasta lege, dar "pe cei din urgente ii izbeste" si ca nu exista salarii de 3.000 - 4.000 de euro in sistem.Concluzia medicul Florin Chirculescu: "Sa nu spuna (guvernantii - n.red) 'noi nu avem perdanti, nu exista niciun salariu care sa fie mai mic.' "Ioana e asistenta la terapie intensiva, la un spital din Bucuresti. Spune ca nu stie ce salariu va primi pentru luna martie. "Nu intelegem nici noi, deocamdata. Se mareste salariul de baza, dar sporurile nu au voie sa depaseasca 30%. Eu am avut in luna februarie salariu de 3.662 de lei brut, iar din martie va fi de 4.860 brut. La contributii mi se opreste 2.140 de lei. ", a explicat Ioana pentru reporterul HotNews.ro.Ea se teme, insa, ca odata cu plafonarea sporurilor la 30%, va primi un salariu mai mic decat in decembrie anul trecut. Ca asistenta de terapie intensiva, Ioana primea, pana la intrarea in vigoare a noii legi, sporuri totale de 75% din salariu. "Daca va fi asa, noi vom avea salariile mai mici", spune Ioana.Si ea vorbeste despre plata in functie de dificultate, care acum nu se mai respecta: "Iti mai convine sa lucrezi la terapie, la oncologie, la hepatita, la tuberculoza, cand iei sporuri de 75% - 100% din salariu. Dar cand nu...""Daca vrei, te duc la o sectie de oncologie sa vezi cum arata parul asistentelor. Sunt radiatii, te expui. Iti pui sanatatea si viata in pericol, macar financiar sa fii recompensat", spune o alta asistenta medicala, colega Ioanei, care a dorit sa isi pastreze anonimatul.Despre greva generala anuntata de sindicalisti pentru luna aprilie, asistentele nu cred ca aceasta este posibila: "E viata omului in joc. Trebuie sa asiguri serviciile macar la un nivel de 25% din total."O alta nemultumire a medicilor si a asistentelor medicale o reprezinta faptul ca Ministerul Sanatatii a anuntat public, in urma cu o luna, majorari spectaculoase de salarii in sistem, care, in realitate, nu exista: "E o aiureala, mai bine ne lasau asa, decat sa ne puna pe toata lumea in cap, ca ne dubleaza", mai spune Ioana, asistenta de terapie intensiva in Bucuresti."Una dintre rugaminti a fost sa nu mai iasa Guvernul cu cifre mirobolante, nu este adevarat ca medici or sa aiba 3.000 - 4.000 de euro. Sunt situatii particulare in care medicii ajung la acesti bani, dar numai in conditiile unui numar mare de garzi. Sunt unii care s-ar putea sa piarda", confirma medicul Florin Chirculescu, seful sectiei de chirurgie toracica a Spitalului Universitar de Urgenta din Bucuresti.Sanitas, cea mai puternica organizatie sindicala din sectorul sanitar, a decis, in urma cu o saptamana, ca medicii si angajatii din sistemul sanitar afiliati sa declanseze greva generala dupa Pasti, ei fiind nemultumiti de faptul ca majorarile salariale intre 70% si 170% anuntate de Ministerul Sanatatii incepand cu data de 1 martie sunt "doar pe hartie", a declarat, lunea trecuta, pentru HotNews.ro, prim-vicepresedintele federatiei Sanitas, Iulian Pope.In urmatoarele saptamani, sindicalistii Sanitas vor picheta sediile ministerelor pe care le considera responsabile pentru aceasta criza - Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii. Mitingurile vor culmina cu un mare miting in Piata Victoriei, la care sunt asteptati in jur de 10.000 de membri Sanitas. In cazul in care revendicarilor lor vor ramane nerezolvate, pasul urmator este declansarea grevei generale, dupa Pasti, spun sindicalistii.Salariile medicilor si asistentilor vor creste in luna martie cu procente cuprinse intre 70% si 172%, fata de nivelul din luna ianuarie, potrivit legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice, anuntase, pe 8 februarie, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, intr-o conferinta de presa, la scurt timp dupa instalarea in functie.Ministrul Sanatatii a dat asigurari, la acea vreme, ca exista bani cuprinsi in buget pentru aceste majorari subtsantiale, adaugand ca "Principala mea temere este sa avem un act medical de calitate, corespunzator acestor salarii. Aducem salariile la aproape nivelul Uniunii Europene, deci cred ca trebuie sa oferim si servicii la nivel de Uniunea Europeana. In acest moment nu mai exista scuza.""Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative in acest an, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul din Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depasi 4.000 de euro dupa maririle de la 1 martie. Cresterile salariale prevazute de legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice se aplica in doua etape: incepand cu data de 1 ianuarie 2018 salariile brute ale personalului medical cresc cu 25% fata de salariile din decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate in plata la 31 decembrie 2017", afirma, in urma cu o luna, Sorina Pintea."Incepand cu data de 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. Salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salarii brute, vor creste fata de luna ianuarie cu procente cuprinse intre 70% si 172%. Un medic primar din unitati sanitare clinice are un salariu de baza net in decembrie 2017 de 3.939 de lei, in ianuarie 2018 de 4.108 lei, iar in martie 2018 de 9.106. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporurile acordate pentru orele de garda, sporurile pentru conditii, care pot dubla salariul net", declara, la acea vreme, ministrul Sanatatii.