Ministrul Sanatatii anunta infiintarea a opt centre de screening pentru cancerul de san si cancerul de col uterin

"Stiti foarte bine ca am vorbit in diverse interventii ale mele despre programele de screening pe care le vom dezvolta accesand fonduri europene; pentru cancerul de san vom accesa 21 milioane de euro, pentru cancerul de col - 45 de milioane de euro in cadrul programelor de screening. (...) Va trebui sa le repartizam (n.r. - centre de screening regionale) pe intreg teritoriul tarii astfel incat fiecare femeie sa aiba acces daca doreste la acest tip de serviciu. (...) S-au semnat cinci contracte pentru 5 centre de screening. Urmeaza sa se mai semneze inca trei contracte cu bani care vin de la Banca Mondiala. Cred ca in primul rand trebuie sa ne preocupam sa populam aceste centre. Avem nevoie de medici, avem nevoie de specialisti. (...) In cadrul acestui program se vor infiinta opt centre regionale de screening care vor fi reprezentate in teritoriu de centre deschise la nivelul spitalelor judetene. Teoretic, prin accesarea acestui program infiintam o retea nationala de screening. Suntem avansati. Screeningul pentru cancerul de col uterin si cancerul de san se afla in faza a doua de implementare. Va putea fi operationalizat destul de repede, spre sfarsitul acestuia an", a afirmat Sorina Pintea, citata de Agerpres.Ministrul Sanatatii mai spune ca sunt multe specialitati unde Romania nu are medici si nici centre de formare.Referindu-se la vaccinare, Sorina Pintea a aratat ca la nivelul Ministerului Sanatatii exista un grup de lucru care a stabilit cai de actiune pentru promovarea vaccinarii de toate tipurile: "Suntem in faza in care la nivelul unui grup de lucru la MS am stabilit niste cai de actiune pentru a promova vaccinarea de toate tipurile in randul populatiei si pot sa spun ca la inceputul lunii mai - sfarsitul lunii aprilie o sa puteti vedea concret ceea ce am gandit sau ceea ce gandim inca. Sunt niste actiuni indreptate direct catre om in sensul ca nu vor fi campanii media foarte mari, ci vor fi campanii facute cu oamenii inimosi, cu voluntari."