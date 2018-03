Ministrul Sanatatii, dupa intalnirea cu sindicalistii: Nu cred ca este cazul de greva. Avem multe puncte comune. Sporurile raman plafonate la 30%.

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, dupa intalnirea cu reprezentantii sindicatelor, ca discutiile vor continua, sustinand ca exista "multe" puncte comune intre cele doua parti si vor fi gasite solutii, scrie Agerpres.





"Inca negociem, avem foarte multe puncte comune, vom continua discutiile dupa ziua de maine, cand avem o dezbatere publica, dar eu cred ca vom gasi solutii astfel incat sa nu ajungem la concluzii extreme - nici sindicatul Sanitas, nici Solidaritatea. Eu cred ca avem multe puncte comune si vom gasi rezolvari. (...) Nu este vorba despre oferit ceva in plus, este vorba despre a face alte analize si de a gasi noi solutii. Nu este nimic in plus, doar reasezarea unor lucruri, care, hai sa spunem, nu au fost suficient discutate", a spus Pintea.





Ea a afirmat ca sporurile raman plafonate la 30%.





"Sporurile raman plafonate la 30%. Este vorba despre regulamentul sporurilor, acolo am avut discutii, pentru ca au fost niste amendamente acceptate in Parlament la Ordonanta 91 si s-a discutat un pic despre baza de calcul. Inca discutam pe aceasta baza. Am discutat si vom propune alte solutii", a explicat ministrul.

In opinia sa, nu este cazul pentru o greva.

"Nu cred ca este cazul de greva, desi greva este un drept pe care sindicatele l-au castigat. Eu cred ca discutiile pot rezolva multe probleme. Important este ca cei din sistemul de sanatate sa stie ca ne intereseaza soarta lor si ca aceste discutii sunt constructive, spre binele tuturor", a mentionat Pintea.