Diana-Monica Isaila, sotia fostului senator PSD Marius Isaila, condamnat pentru trafic de influenta, a fost numita membru in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean, pentru durata ramasa a mandatului.Fostul senator PSD Marius Ovidiu Isaila a fost condamnat definitiv, in noiembrie 2016, la 5 ani si 4 luni de inchisoare pentru trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata.