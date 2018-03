Acord intre Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor pentru suplimentarea numarului de posturi pentru rezidentii care au promovat examenul, dar nu ocupa niciun post

"Am promis la inceputul mandatului meu ca ne vom ocupa de soarta celor 400 de rezidenti care au obtinut punctaj de trecere la examenul de rezidentiat, dar fara posibilitatea a ocupa un post. La mijlocul lunii februarie m-am intalnit cu rectorii facultatilor de medicina si farmacie din tara si am discutat despre situatia acestor rezidenti. Astazi pot sa va anunt ca a fost incheiat un memorandum cu Ministerul Finantelor prin care suplimentam numarul de posturi pentru medicina de familie pentru acei rezidenti care au promovat examenul de rezidentiat", a declarat Sorina Pintea, citata de News.ro.Sorina Pintea a precizat ca este vorba despre un numar de 415 posturi, iar acest memorandum va fi promovat in sedinta de Guvern.