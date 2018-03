Deputatul USR Tudor Pop: In 2018, fondul national pentru tratarea Marilor Urgente va fi cu 51,47% mai mic fata de suma solicitata de spitale. Vom auzi si mai des pe holurile de la Urgente medici disperati

In anul 2018, vom auzi si mai des de pe holurile de la Urgente medici disperati care vor spune, imi cer iertare, nu am avut cu ce sa-l salvez.In anul 2018, fondul national pentru tratarea Marilor Urgente va fi cu 51,47% mai mic fata de suma solicitata de spitalele publice.In termeni de specialitate, Marile Urgente sunt definite drept Actiuni Prioritare in Sanatate.In Romania functioneaza Sistemul National Integrat al Marilor Urgente ¬ un fond care finanteaza aceste urgente, aceste Actiuni Prioritare in Sanatate - vorbim de Terapie Intensiva (inclusiv la nou-nascuti), Infarct Miocardic, Moarte Subita, Accident vascular Cerebral si Trauma.Din aceste fond, spitalele publice de urgenta finanteaza reactivi, medicamente si materiale sanitare, dispozitive medicale, consumabile.La inceputul anului, Ministerul Sanatatii a cerut Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu solicitarile spitalelor de urgenta, suma de 340 de milioane de lei pentru anul 2018.Suma aprobata pentru tratarea Marilor Urgente a fost de numai 165 de milioane de lei, fata de 207 milioane in anul 2017 si de 265 de milioane in anul 2016.Cu alte cuvinte, la Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi, de pilda, vor fi mult mai putini bani pentru achizitia de medicamente, reactivi, materiale si dispozitive medicale, consumabile.Mai putini cu 37,73% fata de anul 2016, cu 20,29% fata de anul 2017 si cu 51,47% fata de solicitarea spitalelor pentru anul 2018 (in curs)Nu sunt bani, este o replica pe care o auzim foarte des de la coalitia PSD ALDE.Stiti de ce nu sunt bani? Pentru ca suntem victimele unei politici bugetare iresponsabile a PSD/ALDE, politica care ne va costa anul acesta mii, posibili zeci de mii de vieti.