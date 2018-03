Deputatul USR Tudor Pop: Reactivarea si punerea in functiune a Institutului Cantacuzino - una dintre solutiile in cazul crizei de imunoglobulina

"Chiar daca doamna premier Dancila arunca in proportie de 80% vina pe unerii marilor producatori de medicamente, in realitate, cea mai mare vina o poarta guvernarea PSD-ALDE, respectiv incompetenta si incapacitatea unui ministru de a gestiona si de a asigura stocul necesar de imunoglubuline", a afirmat Tudor Pop, citat de News.ro.Anularea, de catre fostul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, a Hotararii de Guvern numarul 800/2016 privind modul de calcul si procedura de avizare si aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizatie de punere pe piata in Romania, a dus la aceasta criza, a adaugat Tudor Pop, care se intreaba si daca Parchetul General se va autosesiza in acest caz: "Am publicat acum doua zile o cronologie factuala a crizei care incepe in luna martie 2017, cu anularea Hotararii de Guvern 800/2016, anulata de catre domnul ministru nimic, Florian Dorel Bodog (...) Chiar nu plateste nimeni pentru aceste drame care au fost anuntate si care ar fi putut evitate? Vorbim de decese, traume, sechele, frica de a trai cu gandul ca poate maine nu iti gasesti medicamentul necesar pentru a supravietui. Ma intreb, chiar nimeni de la Parchetul General nu se autosesizeaza cand un intreg segment al societatii, deopotriva politic si societate civila, anunta cu subiect si predicat ce urmeaza sa se intample?"Deputatul USR a amintit ca Romania incinereaza anual mii de litri de plasma din cauza lipsei centrelor de procesare, in timp ce Ungaria detine 28 de astfel de centre: "Statul roman incinereaza zeci de mii de litri de plasma pe an, lucru care costa. Nu avem unitati care sa proceseze aceasta plasma. Ungaria, de exemplu, are 38 de unitati, noi avem zero. Problema este ca mecanismul de protectie civila poate fi activat pe o perioada cuprinsa intre 6-12 luni, dupa care va trebui sa ne descurcam singuri, va trebui sa venim cu solutii la nivel local, dar solutii fezabile si durabile (...) Reactivarea si punerea in functiune a Institutului Cantacuzino, una de urgenta, poate fi una din solutii."Imunoglobulinele sunt medicamente care se produc in cantitate limitata, iar producatorii au obligatii fata de tarile care se afla pe lista donatorilor de plasma, unde Romania nu mai este din 1992, din cauza ca nu a respectat criteriile de siguranta. "Sunt tari care nici nu platesc pentru imunoglobulina, primesc contra donarii de plasma. Dar Romania nu mai are dreptul sa doneze plasma", a explicat Otilia Stanga, vicepresedintele Asociatiei Romane a Pacientilor cu Imunodeficiente Primare, pentru Hotnews.ro.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a activat mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, din cauza ca medicamentele lipsesc de peste jumatate de an de pe piata.Sorina Pintea a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina in tara, sunt sute de pacienti afectati, iar singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila, prin solicitarea ajutorului tarilor UE si NATO pentru criza imunoglobulinei. Ea a precizat ca deja exista un raspuns de la un stat membru, de la Crucea Rosie din Austria, cu care s-a luat legatura.