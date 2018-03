Liderul Sanitas Cluj, Stefan Roman, sustine ca legea salarizarii unitare a produs o serie de inechitati salariale in sistem: Nu excludem declansarea grevei generale

Presedintele Sindicatului Sanitas Cluj, care a sustinut miercuri o conferinta de presa, nu exclude, in aceste conditii, declansarea unei greve generale in sistem: "Legea salarizarii bugetarilor a creat in sectorul sanitar un val profund de nemultumire in randul salariatilor din sanatate, avand in vedere inechitatile si discriminarile care apar. Cifrele vehiculate privind salariile angajatilor din sanatate nu sunt corecte. Legea a creat o situatie exploziva in unitatile sanitare si nu stiu in ce actiuni spontane frecvente poate degenera. Vor fi scaderi mari de venituri, mai ales in cazul unitatilor de monospecialitate, unde pierderile salariale nete sunt intre 351 de lei si 2.000 de lei. Prin Federatia Sanitas am cerut Guvernului si Parlamentului modificarea si completarea legii, astfel ca de la 1 martie 2018 toti angajatii sa primeasca o majorare, nu doar cele doua categorii - medicii si asistentele. Urmeaza sa consultam membrii de sindicat si vom derula actiuni sindicale. Nu excludem declansarea grevei generale organizata de Sanitas", a afirmat Stefan Roman, citat de Agerpres.Liderul de sindicat a spus ca, in urma cresterilor salariale ale medicilor si asistentelor, se creeaza o discriminare in sistem pentru alte categorii de salariati, precum biologii, chimistii, farmacistii sau personalul tehnic-administrativ, ceea ce duce la dezbinari intre aceste categorii profesionale.Stefan Roman a mai precizat ca o alta nemultumire a personalului din sistemul sanitar este cea legata de plafonarea sporurilor la 30% si includerea in acest procentaj a platii garzilor efectuate de medici, a voucherelor de vacanta si a sporurilor de hrana.La randul sau, vicepresedintele Sindicatului Sanitas Cluj, Maria Bizo, a reclamat faptul ca Legea salarizarii nu a fost negociata cu sindicatele.