Ministrul Sanatatii: Statele Unite au transmis ca au o solutie privind imunoglobulina. Continua discutiile cu toata lumea

"Sunt 70 de state care au achiesat la sistemul acesta de mecanism si care cauta solutii. Probabil ne vor oferi si solutii. Statele Unite au spus ca au o solutie, dar, repet, le centralizam si vedem", a afirmat Pintea, dupa o intalnire cu reprezentantii celor cinci mari producatori de imunoglobulina din Europa.Ea a spus ca exista imunoglobulina pe stoc si in Europa. "Discutia inca nu s-a terminat, va continua si dupa ce ma voi intoarce de la sedinta de Guvern. In acest moment, spun eu, ca sunt niste discutii constructive, vom gasi o rezolvare a problemei. Este de bun augur ca ne-am intalnit, dar vom continua dupa ce ma intorc", a precizat Pintea.Intrebata ce s-a intamplat cu semnalul primit din partea Austriei privind imunoglobulina, Sorina Pintea a raspuns: "Asteptam vesti si de la alte state si apoi vom face o centralizare, continua discutiile cu toata lumea."Totodata, intrebata daca va fi introdusa taxa clawback, ea a afirmat: "Inca nu, negociem."Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a activat mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, din cauza ca medicamentul lipseste de pe piata.Sorina Pintea a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina in tara, sunt sute de pacienti afectati, iar singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila, prin solicitarea ajutorului tarilor UE si NATO pentru criza imunoglobulinei. Ea a precizat ca deja exista un raspuns de la un stat membru, de la Crucea Rosie din Austria, cu care s-a luat legatura.