Deputatul USR Tudor Pop despre criza imunoglobulinei: Incompententa, nepasarea si lacomia sunt principalele ingrediente pentru o criza umanitara care nu ar fi trebuit sa aiba loc

Citeste si o analiza a crizei imunoglobulinei, publicata de Hotnews.ro in noiembrie anul trecut: Pacientii a caror viata depinde de tratamentul cu imunoglobulina au ramas de 3 luni fara medicamente, dupa o decizie a ministrului Bodog. Ministerul Sanatatii da vina pe companiile farma si pe taxa clawback

Tudor Pop mai spune ca "Ieri un ministru PSD si-a declinat competentele in fata unui crize profunde si a cerut ajutorul comunitatii internationale. Tot un ministru PSD este responsabil de nasterea, dezvoltarea si perpetuarea acestui dezastru."Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, luni, ca a activat mecanismul de protectie civila in cazul imunoglobulinei, din cauza ca medicamentul lipseste de pe piata.Sorina Pintea a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina in tara, sunt sute de pacienti afectati, iar singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila, prin solicitarea ajutorului tarilor UE si NATO pentru criza imunoglobulinei. Ea a precizat ca deja exista un raspuns de la un stat membru, de la Crucea Rosie din Austria, cu care s-a luat legatura.