Ministerul Sanatatii amana din nou data de la care va recalcula pretul medicamentelor

Pana atunci, ministerul sanatatii va analiza modul de calcul."Unele preturi s-ar putea sa creasca, altele s-ar putea sa creasca, in functie de niste coeficineti de actualizare si cursul valutar, care a crescut. Corectia preturilor este o masura pentru a evita exporturile paralele si alte consecinte care recurg de aici. Am decis sa amanam termenul de 1 aprilie (de la care ar fi trebuit sa se faca o corectie a preturilor la medicamente - n.r.), pentru ca am vazut acele calcule, sunt economist, si nu mi-au sunat bine", a declarat ministrul sanatatii la Interviurile Europa FM.Practic, PSD a amanat timp de 2 ani actualizarea preturilor medicamentelor, adica scaderea lor in functie de evolutia din UE.