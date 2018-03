Angajatii Spitalului Judetean Slatina care se aflau la serviciu in timpul crimei de la Sectia Psihiatrie vor fi consiliati psihlogic

O asistenta medicala in varsta de 46 de ani si un infirmier in varsta de 56 de ani, ambii angajati ai Sectiei Psihiatrie de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, au fost gasiti injunghiati noaptea trecuta, in timp ce se aflau la serviciu, intr-o incapere a unitatii care era incuiata pe interior, anchetatorii luand in calcul ipoteza unei crime comise din gelozie.Potrivit unor surse judiciare, cei doi aveau o relatie de mai mult timp. Infirmierul ar fi injunghiat-o pe femeie cu 11 lovituri de cutit in zona gatului si hemitoracelui, dupa care s-a sinucis cu acelasi cutit. Intai si-a taiat venele si apoi si-a sectionat gatul.Managerul Catalin Rotea a precizat, duminica, intr-o declaratie de presa, ca dupa ce au dat declaratii anchetatorilor, angajatii Sectiei Psihiatrie prezenti la serviciu noaptea trecuta au fost trimisi acasa si au fost inlocuiti."Erau imagini traumatizante pentru un om normal. Imaginile pe care le-am vazut eu le-au vazut si colegii lor, drept pentru care, dupa ce au dat declaratii, am cerut sa mearga acasa. Am inlocuit tot personalul si o sa le oferim consiliere psihologica", a afirmat Rotea.Potrivit acestuia, un infirmier a auzit un tipat la salonul de tratamente de la etajul al doilea al Sectiei Psihiatrie, apoi acesta a incercat sa intre, dar usa era blocata. Atunci, medicul de garda a apelat la numarul 112, in urma acestui apel la fata locului deplasandu-se politisti si pompieri care au spart usa salonului in care au fost gasiti decedati asistenta si infirmierul."Undeva in jurul orelor 1,00 - 2,00, o asistenta medicala si un infirmier au intrat intr-o sala de tratamente din Sectia de Psihiatrie, s-au blocat acolo, s-a constatat ca usa era inchisa pe interior. Un infirmier de tura - celalalt infirmier de tura - a remarcat ca usa este inchisa, a incercat sa o deschida si neputand sa o deblocheze, medicul de garda a apelat 112. Au venit Politia si cei de la pompieri, care au spart usa. Eu am ajuns la spital in jurul orei 2,30, impreuna cu procurorul de caz si cu medicina legala. Dumnealor au constatat decesul celor doua persoane, ca urmare a unor plagi prin injunghiere. Ancheta a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Olt", a precizat Rotea.El a adaugat ca pe holul de la etajul al doilea exista camere de supraveghere, iar imaginile inregistrate in noaptea crimei au fost deja predate anchetatorilor.Asistenta lucra la spital din 2002, iar infirmierul, din 1994. Potrivit managerului Catalin Rotea, cei doi "nu s-au evidentiat ca avand un comportament special sau ca avand un comportament deviant", iar relatia lor "nu era explicita, afisata".Intrebat daca au fost facute testari psihologice pentru angajatii de la Sectia Psihiatrie, managerul SJU Slatina a aratat ca este facut "tot ce tine de partea de documentatie", protectie a muncii si instruire a personalului."Testari psihologice nu se fac pentru personalul medical in mod special, sunt regulile de legislatie a muncii care se aplica pentru toti angajatii spitalului. Noi avem facuta toata instruirea personalului, sunt facute fisele de protectie a muncii, tot ce tine de partea de documentatie. Din pacate, astfel de evenimente cu caracter exceptional, care tin evident de deviatii de comportament, nu pot fi prevenite", a mai afirmat Rotea.