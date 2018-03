Inca doua decese cauzate de rujeola. Bilantul a urcat la 40

Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, 33 dintre cei decedati erau copii cu varste intre trei saptamani si 3 ani: un copil de 3 ani, trei de 2 ani, zece copii de un an, restul fiind cu varste sub un an.Dintre cei peste 3 ani, varstele victimelor sunt: 9 ani, 14 ani, 15 ani, 17 ani, 27 de ani, 29 de ani, 39 de ani.Mai mult de jumatate dintre victime, respectiv 23, aveau conditii preexistente, cele mai numeroase fiind cazurile de anemie si malnutritie, dar existand si un caz cu sindrom Down, cazuri de pneumonii sau rinichi polichistic.Pe judete, cazurile sunt distribuite astfel: 9 in jud. Timis, 6 in jud. Arad, 7 in jud. Dolj, 3 in jud. Caras Severin, 2 in jud. Bacau, 2 in jud. Neamt, 1 in jud. Bihor, 1 in jud. Brasov, 1 in jud. Calarasi, 1 in jud. Cluj, 1 in jud. Ialomita, 1 in jud. Satu Mare, 1 in jud. Suceava, 1 in jud. Vaslui, 1 in jud. Galati, 1 in jud. Mures si 1 in Bucuresti.In saptamana 26 februarie - 2 martie au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti.