Peste 141.000 de cazuri de infectii respiratorii in ultima saptamana, cu 67% mai multe fata de aceeasi perioada a anului trecut

Potrivit datelor anuntate joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 19-25 februarie, la nivel national numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa, infectii acute respiratorii si pneumonii) a fost de 141.069, cu 67% mai mare, comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (84.452) si cu 4.5% mai mare fata de cel inregistrat in saptamana precedenta (134.922).S-au inregistrat la nivel national 1.727 de cazuri compatibile cu gripa, ca simptomatologie, fata de 85 cazuri inregistrate in aceeasi saptamana a sezonului precedent. "Activitatea gripala a evoluat cu intensitate mare in municipiul Bucuresti, in judetele Brasov si Sibiu si cu intensitate medie in judetele Iasi, Botosani, Neamt si Constanta, cu raspandire regionala in regiunile de centru, nord-est si cazuri sporadice in unele judete", afirma medicii.De asemenea, s-au inregistrat 53 cazuri de infectii respiratorii acute severe, cu opt mai multe fata de saptamana anterioara si cu 47 mai multe fata de aceeasi perioada a sezonului precedent.De la inceputul iernii, au fost confirmate 1.012 cazuri de gripa - 239 cazuri tip A, subtip H1, 28 cazuri tip A, subtip H3, 59 cazuri tip A, nesubtipat, 683 cazuri tip B si 3 cazuri coinfectie AH1 + B.De la inceputul acestui sezon au fost inregistrate 68 decese confirmate cu virus gripal, in timp ce in intreg sezonul precedent s-au inregistrat 27 de decese. Cele mai multe cazuri de gripa - 324 - au fost in Bucuresti, inregistrandu-se si sase decese, in Iasi - 131, cu zece decese, Constanta - 97, cu un deces, Bihor - 49, cu sase decese, Arges - 37, cu doua decese. In judetul Brasov, s-au inregistrat 6 cazuri de gripa, dintre care patru decese.