Medic din Iasi: E in crestere numarul fetelor care devin mame la varste de jucat cu papusile

"Consider ca acest lucru se intampla datorita lipsei educatiei, educatiei sexuale, educatiei din scoala si familie. O fetita la 13 ani trebuie sa se joace cu papusa, nu sa se aduca pe lume copii", a declarat prof.univ.dr Maria Stamatin, sefa Clinicii de Neonatologie din cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi.Un astfel de caz este cel al unei fetite de 13 ani care a fost adusa de parinti sa nasca la Maternitatea Cuza Voda din Iasi."La inceputul lunii decembrie am avut o fetita care la 13 ani a adus pe lume doi copii, unul de 600 de grame, altul de 500 de grame, la o varsta de gestatie de 25 de saptamani. O sarcina neurmarita, dar cu o familie foarte bine intentionata. Au adus copilul aici si a nascut prin cezariana. Din pacate, pe unul din copii l-am pierdut, celalalt supravietuieste. Ne mandrim cu el ca are 90 de zile si are 1.500 de grame. Desigur, mai exista pasi mari de facut atat in maternitate cat si dupa externare", a declarat prof.univ.dr Maria Stamatin, sefa Clinicii de Neonatologie din cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi.Dupa nastere, medicii au sesizat Directia de Protectia Copilului din judetul din care provine.Potrivit medicului, astfel de sarcini sunt cu risc. Mai mult, apar tot felul de modificari la fetitele care devin mame, inclusiv de ordin psihologic.