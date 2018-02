Proiect de lege initiat de USR, care vizeaza accesul asiguratilor la lista tuturor decontarilor efectuate de CNAS in numele lor, avizat favorabil in comisia de specialitate din Parlament

Casa de Asigurari de Sanatate se opune: Asiguratii isi pot calcula deconturile pe baza bonurilor de la farmacie

"Pe urmele transparentei in Sanatate. Victorie de etapa pentru USR in circuitul legislativ. Am sustinut astazi in fata colegilor de la Senat, Comisia pentru Munca, Familie si Protectie Sociala, proiectul de lege care inlesneste accesul asiguratilor romani la lista tuturor decontarilor efectuate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in numele lor. Proiectul a primit aviz favorabil in unanimitate", anunta deputatul USR Tudor Pop pe pagina sa de Facebook.Initiativa legislativa vizeaza modificarea Legii 95/2006, care prevede, in prezent, ca "fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza".Deputatul USR Tudor Pop arata ca "Prezenta propunere legislativa extinde si intregeste dreptul asiguratului de a fi informat, acesta beneficiind de un raport care include totalitatea deconturilor efectuate de CNAS in numele lui. Transparenta deconturilor este o modalitate de preventie a fraudei, de crestere a eficientei sistemului sanitar, dar si de imbunatatire a calitatii datelor."Proiectul initiat de USR prevede mai multe modalitati de comunicare a acestor informatii: a) la cerere, in termen de 30 de zile, atat electronic cat si in scris b) online, accesand DES - dosarul electronic de sanatate al pacientului sau c) prin posta, in cazul in care deconturile efectuate pentru respectivul asigurat depasesc de trei ori valoarea decontului mediu.Deputatul Tudor Pop povesteste, pe pagina sa de Facebook, ca reprezentantii CNAS se opun initiativei legislative care vizeaza transparentizarea deconturilor: "Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, reprezentata la sedinta Comisiei, a sustinut in mod incredibil ca asiguratii isi pot calcula singuri deconturile, pe baza bonurilor de la farmacie si pe baza biletului de externare din spital. Aceeasi reprezentanti au recunoscut ca Dosarul Electronic de Sanatate este nefunctional - soft pentru care s-au platit bani grei - problema care se doreste a fi rezolvata intr-un viitor indecis prin bani europeni. Iar in ceea ce priveste primirea decontului prin posta, reprezentantii au invocat o exceptie, zugravind in culori dramatice o situatie ipotetica in care un alt membru al familiei deschide plicul cu lista tuturor decontarilor, plic care nu ii este adresat.""Reamintesc ca la nivel central si local, institutia Casei a fost compromisa in ultimii sapte ani in scandaluri de coruptie ce au vizat decontari fictive, implicand 22 de angajati ai Casei, prejudicii de peste 100 de milioane de lei si daune incalculabile la adresa asiguratilor. Am convingerea ca adoptarea si sustinerea acestui proiect de lege de catre Casa, un proiect sustinut de semnaturi transpartinice, poate fi un prim pas spre recastigarea increderii si reabilitarea institutiei in ochii asiguratilor, a opiniei publice, dar si a sistemului sanitar romanesc", adauga Tudor Pop.