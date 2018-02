Ministrul Sanatatii: Pacientii care fac dializa si bolnavii cronici sa ramana internati pana la stabilizarea situatiei meteo. Medicii de familie pot fi convocati sa asigure permanenta

"Recomandam Directiilor de Sanatate Publica sa ia masuri astfel incat pacientii care necesita dializa si sunt transportati la nivelul unitatii la care fac dializa, dupa sedinta, sa ramana internati in spital. Bolnavii cronici care necesita monitorizare permanenta si sunt internati in acest moment sa nu fie externati pana la stabilizarea situatiei meteo. Daca este cazul, medicii de familie pot fi convocati la cabinetele medicale unde vor asigura permanenta pana la stabilizarea situatiei meteo", a declarat Sorina Pintea, luni, la Comandamentul de iarna pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase convocat la Ministerul de Interne.Sorina Pintea mai spus ca este necesara evaluarea urgenta a stocurilor de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalelor, in conditiile in care ar putea aparea urgente in aceasta perioada. De asemenea, ministrul Sanatatii a spus ca a transmis luni dimineata o circulara Directiilor de Sanatate prin care a recomandat evaluarea situatiei bolnavilor care necesita dializa, a bolnavilor cronici, a gravidelor si a copiilor cu afectiuni grave."La nivelul Directiilor de Sanatate Publica am transmis dimineata o circulara prin care recomandam evaluarea situatiei in special a bolnavilor care necesita transport pentru dializa, a bolnavilor cronici cu afectiuni care necesita monitorizare permanenta, a gravidelor cu risc si a celor in ultimele doua luni de sarcina, a copiilor cu afectiuni ce necesita monitorizare, a persoanelor dependente si a celor cu nevoi speciale", a mai spus Sorina Pintea.La randul sau, ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus ca, pentru gestionarea situatiilor de urgenta aparute in urma fenomenelor meteorologice au fost luate masuri inca de sambata, iar duminica au fost relocate forte ale Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta din judetele fara probleme in judetele aflate sub avertizare meteo, fiind vorba de sase senilate, opt autofreze si patru autospeciale. Ea enumerat drumurile care au fost inchise preventiv din cauza ninsorii si viscolului si restrictiile de tonaj impuse,Ministrul de Interne a precizat ca in ultimele 48 de ore au fost luate masuri de transport al gravidelor, al bolnavilor dializati sau al persoanelor fara adapost in zone sigure, precizand ca pana la ora comandamentului s-a intervenit deja pentru ajutorarea a 70 de persoane. Carmen Dan a precizat ca nu pot fi folosite elicopterele SMURD din cauza vantului si ninsorilor.Ministrul a dat exemplul unui caz in care s-a intervenit pentru deblocarea unei ambulante care transporta o femeie insarcinata la spital pe DJ 503, intre localitatile Botoroaga si Mosteni in judetul Teleorman. "Persoana este la a patra sarcina, s-a ajuns la ea fara probleme si este acum in spital la Alexandria. Pe acelasi segment, ieri (duminica, n.r.), s-a intervenit pentru deblocarea altor 10 autovehicule blocate. Nici in acest caz nu au fost necesare ingrijiri medicale pentru pasageri", a precizat Carmen Dan.Potrivit ministrului de Interne, peste 17.000 de angajati ai MAI - 3.000 de pompieri, 4.000 de jandarmi si peste 10.000 de politisti - cu 7.500 de utilaje si mijloace de interventie, din care 26 de senilate, sunt pregatiti sa intervina. La numarul se adauga si voluntari care au masini 4x4 si pot sprijini autoritatile in misiunile de interventie.