Cum s-a blocat proiectul legii vaccinarii de jumatate de an in Parlament: aproape 100 de deputati ai coalitiei PSD-ALDE sustin "eliminarea sanctiunilor excesive" din proiectul trimis de Florian Bodog

Surse: Proiectul de lege, blocat din cauza faptului ca exista opozitie in interiorul PSD



Ce prevede proiectul legii vaccinarii, in formula adoptata de Senat

vaccinarile cuprinse in Calendarul National de Vaccinare pentru copii;

vaccinarile impuse de situatii epidemiologice care implica vaccinarea ca masura de interventie in vederea limitarii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare;

vaccinarile pentru personalul medico-sanitar din unitatile sanitare publice si private;

vaccinarile pentru alt personal din unitatile publice si private care prin natura atributiilor sunt expuse suplimentar la boli infectioase sau pot reprezenta surse de infectie care ar putea pune in pericol sanatatea publica, stabilite prin hotarare de guvern.

Proiectul legii vaccinarii, in formula adoptata de Senat, poate fi consultat aici Romania este tara europeana cu cea mai scazuta rata a vaccinarii cu ROR si cu cea mai grava epidemie de rujeola."Proiectul de lege este blocat din cauza faptului ca exista opozitie in interiorul PSD fata de acest proiect, sunt deputati PSD care se opun", au declarat surse din opozitie pentru Hotnews.ro.Sursele citate mai spun ca "Este o lege slaba, ar fi putut sa fie mult mai puternica. Nu face vaccinarea obligatorie, dar impune sa iti asumi, ca parinte, ca, in cazul in care refuzi sa iti vaccinezi copilul, esti amendat. Legea este insa vitala, chiar si in aceasta forma slaba."Corneliu Buicu (PSD), presedintele Comisiei pentru Sanatate si Familie din Camera Deputatilor, a declarat, insa, pentru Hotnews.ro, ca numarul mare de amendamente despuse este motivul pentru care raportul final al comisiei si trimiterea proiectului de lege pentru vot final in Camera Deputatilor intarzie: "La Camera Deputatilor am avut sesiuni de dezbateri, la care au participat ONG-uri de toate tipurile, pro si contra, si au fost generate foarte multe amendamente, asumate de parlamentari. Amendamentele au mers catre colectivul de lucru de la Ministerul Sanatatii, pentru ca nu putem amenda o lege doar de dragul de a o amenda. Am primit motivatia de la grupul de lucru de la Ministerul Sanatatii."Corneliu Buicu mai spune ca nu poate avansa, in acest moment, un termen la care proiectul legii vaccinarii ar urma sa primeasca raport de la comisia de specialitate, motivand ca "s-ar hazarda": "Mi-as fi dorit sa avem o lege a vaccinarii inca de anul trecut. Dezbaterile au fost, insa, destul de lungi. Avem nevoie de o acoperire vaccinala astfel incat imbolnavirile sa nu mai apara. Nu exista, in acest moment, un punct de vedere al Comisiei, astfel ca nu as putea sa ma hazardez, sa spun ca intr-o saptamana sau doua vom avea un raport final."Potrivit calendarului de derulare a procedurii legislative in acest caz, raportul Comisiei pentru sanatate si familie din Camera Deputatilor ar fi trebuit depus acum mai bine de 3 luni, pe data de 14 noiembrie 2017.Sursa: Camera DeputatilorCele mai radicale amendamente la proiectul de lege a vaccinarii au fost initiate chiar de un deputat PSD, Ileana Cristina Dumitrache, si semnate de alti 95 de deputati. Ileana Cristina Dumitrache a anuntat, pe pagina ei de Facebook, ca "Alaturi de mine, 95 de colegi deputati au semnat pentru eliminarea sanctiunilor excesive din proiectul de Lege a Vaccinarii Persoanelor in Romania!"Amendamentele depuse de Cristina Dumitrache la proiectul legii vaccinarii:Sursa: Pagina de Facebook Ileana Cristina DumitracheIleana Cristina Dumitrache a publicat, pe pagina ei de Facebook , si numele a 7 dintre cei 95 de deputati care au semnat alaturi de ea amendamentele care prevad o relaxare a sanctiunilor din proiectul de lege: Tudor Ciuhodaru, Tamara Ciofu, Gabriel Vlase, Mircea Titus Dobre, George Gabriel Visan, Radu Babus si Iulian Iancu - toti de la PSD.De remarcat ca majoritatea PSD-ALDE din Parlament a adoptat rapid, in ultima perioada, cateva proiecte de lege, cele mai cunoscute fiind cele trei "legi ale justitiei". Cateva dintre cele mai recente proiecte de lege care au trecut rapid prin procedura legislativa, in afara de legile justitiei, sunt: legea lui Liviu Dragnea de eliminare a 102 taxe fiscale, proiectul UDMR prin care se elimina o incompatibilitate, proiectul de modificare a Legii ANI al lui Florin Iordache.Proiectul legii vaccinarii, in varianta adoptata de Senat cu 99 de voturi "pentru", o abtinere si niciun vot "impotriva", in octombrie anul trecut, instituie obligatia vaccinarii copiilor cu vaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare, precum si cu cele administrate in situatii epidemiologice speciale intregii populatii sau unor grupuri de populatie.Potrivit proiectului de lege, la data inscrierii intr-o colectivitate, institutia are obligatia de a solicita prezentarea unei adeverinte, emisa de catre medicul de familie care are in evidenta sa persoana respectiva, care sa ateste efectuarea, respectiv neefectuarea vaccinarilor obligatorii.Proiectul presuspune si sanctionarea cu amenzi ce ajung pana la 10.000 pentru furnizorii de servicii medicale, personalul medico-sanitar, medicii, medicii de familie care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute in lege, dar si pentru parinti si celelalte persoane responsabile de cresterea si educarea copilului.Antigenele vaccinale obligatorii la intrarea in colectivitate a copiilor sunt cele impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B.Categoriile de vaccinari obligatorii sunt:Raspunderea privind prezentarea copilului la vaccinare revine parintilor, reprezentantului legal sau, dupa caz, persoanei care se ocupa de cresterea si ingrijirea unui copil in baza unei masuri de protectie speciala.In cazul vaccinarii obligatorii, consimtamantul pentru vaccinare se prezuma ca fiind dat, iar refuzul de vacccinare a copilului se face in scris.Statul roman, prin Ministerul Sanatatii, CNAS si ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie, finanteaza si organizeaza activitatea de vaccinare in Romania.De asemenea, proiectul de lege prevede infiintarea si functionarea unui Grup Tehnic de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare (GTCAV), comisie consultativa a Ministerului Sanatatii, cu rol in elaborarea Strategiei Nationale de Vaccinare si coordonarea activitatii de vaccinare la nivel national. Principala atributie a acestui GTCAV este de analizare a politicilor de sanatate nationale si internationale si recomandarea de politici nationale de imunizare optime.Totodata, in cadrul Directiilor de Sanatate Publica judetene si a municipiului Bucuresti se vor infiinta Comisiile judetene de vaccinare, respectiv a municipiului Bucuresti, ca structura fara personalitate juridica, in coordonarea GTCA, cu rol in supravegherea activitatii de vaccinare la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.Regulamentul de organizare si functionare a GTCAV, precum si a comisiilor judetene de vaccinare, se aproba prin Ordin al ministrului sanatatii.De asemenea, prin proiectul de lege sunt stabilite atributiile si responsabilitatile tuturor actorilor implicati in procesul de realizare a activitatilor de vaccinare, institutii publice si societate civila.Proiectul de lege creeaza cadrul legal necesar pentru interventia eficienta a autoritatilor in situatii epidemiologice speciale, prin reglementarea centrelor de vaccinare fixe sau mobile si prin constituirea de echipe de interventie speciale.De asemenea, actul normativ stabileste constituirea unui stoc de rezerva de vaccinuri si consumabilele, cel putin egal cu necesarul anual, cu termen de valabilitate minim 18 luni. Acest stoc ar urma sa fie folosit in situatii epidemiologice speciale sau in cazul inregistrarii unor discontinuitati de aprovizionare la nivelul producatorilor de vaccinuri.