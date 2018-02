Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti: Numarul solicitarilor este constant crescut, avem cate 1.500 - 1.700 de apeluri zilnic, mai multe decat capacitatea noastra de interventie

"Parcul auto, cu mare dificultate, este pastrat in conditii bune. Numarul solicitarilor la SABIf este constant crescut, avem 1.500 - 1.700 de apeluri zilnic. Reusim sa suplimentam cu 5-10 echipaje zilnic", a declarat duminica managerul SABIf, Alis Grasu, la Comandamentul de vreme rea convocat de primarul Capitalei, Gabriela Firea.Alis Grasu a spus ca numarul de apeluri este mult mai mare decat capacitatea de interventie a Serviciului de Ambulanta, de aceea este necesara prioritizarea urgentelor."Numarul de apeluri fiind mult mai mare decat capacitatea de interventie, trebuie facuta o buna prioritizare, urgentele de cod rosu au prioritate", a subliniat managerul SABIf.Alis Grasu a adaugat ca echipajele medicale de pe ambulante, impreuna cu voluntarii, intampina de multe ori dificulati cu persoanele fara adapost, care refuza sa fie duse la adaposturile primariilor sau la spital."Noaptea trecuta am dus la adapost patru persoane fara adapost. Este dificil, pentru ca de multe ori nu vor sa mearga la adaposturi. Am avut doua echipaje care au stat blocate 40 de minute incercand sa convinga persoane fara adapost sa mearga la adaposturi", a afirmat Alis Grasu.De asemenea, meteorologul Gabriela Bancila a spus ca in Bucuresti va incepe sa ninga in noaptea de duminica spre luni, urmand sa se depuna un strat de zapada de 30 de centimetri, iar intensitatea maxima a fenomenelor va fi in noaptea de luni spre marti."In cursul noptii ce urmeaza va incepe sa ninga in Capitala, maine ninsoarea va deveni abundenta, iar vantul se va intensifica pana la 65 de kilometri pe ora. Se va depune un strat de zapada de 30 de centimetri. Intensitatea maxima a acestor fenomene va fi maine seara, in prima parte a noptii de luni spre marti, urmand ca spre dimineata de marti sa fie spre diminuare", a declarat Gabriela Bancila.