Ministerul Sanatatii: Recomandari pentru zilele cu temperaturi scazute 

In zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatatii recomanda populatiei sa asculte sfatul medicilor, sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii si sa consume alimente bogate in proteine, fructe si legume.





In cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi scazute pentru a se feri de degeraturi. De asemenea, in cazul simptomelor de raceala, trebuie evitata automedicatia si este recomandata consultarea medicului.





Specialistii de sanatate publica din Ministerul Sanatatii recomanda ca, persoanele varstnice, in special cele cu afectiuni cardiace si respiratorii, sa evite deplasarile si frecventarea locurilor aglomerate care creeaza premisele decompensarii in conditii de temperaturi scazute.





In aceasta perioada, trebuie sa se acorde o atentie speciala copiilor - acestia nu trebuie lasati sa astepte in interiorul autovehiculelor parcate sau sa fie transportati pe distante lungi in vehicule fara posibilitati de climatizare si neechipate corespunzator.





Locuintele si spatiile inchise de locuit trebuie sa fie incalzite corespunzator si trebuie evitata utilizarea instalatiilor improvizate, care pot duce la intoxicatii cu monoxid de carbon.





Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate publica judetene si a Municipiului Bucuresti sa monitorizeze masurile care se impun la nivelul unitatilor sanitare, astfel incat acestea sa poata primi, tria si interna un numar mai mare de pacienti, pe perioada atentionarilor meteo.