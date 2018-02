DSP Dambovita a efectuat un control si a aplicat sanctiuni la Spitalul Gaesti, dupa ce au fost publicate imagini cu lenjerii murdare si vesela ruginita

"Directia de Sanatate Publica Dambovita s-a autosesizat si prin Serviciul Control in Sanatate Publica a desfasurat in data de 22 februarie 2018, un control igienico-sanitar la unitatea sanitara incriminata. Au fost verificate sectiile medicina interna, pediatrie, sterilizare si blocul alimentar, constatandu-se urmatoarele: se utilizeaza saltele cu huse impermeabile si saltele fara huse, unele dintre acestea fiind deteriorate, murdare, patate; se asigura doua schimburi de lenjerie pentru fiecare pat; in sectiile pediatrie si medicina interna au fost identificate in dulapurile destinate pastrarii materialului moale, lenjerii deteriorate, patate, invechite", se arata intr-un comunicat al DSP Dambovita, remis vineri si citat de Agerpres.In document se face referire si la late nereguli constatate in urma controlului, legate de vesela, de modul cum se face sterilizarea, precum si la modul in care se face dezinfectia."Vesela este in cantitate insuficienta, deteriorata; sterilizarea se face centralizat, utilizand vapori sub presiune si caldura uscata, cu exceptia sectiei pediatrie unde se utilizeaza caldura uscata pentru sterilizarea biberoanelor; la ora controlului, asistenta dieteticiana a inregistrat in Registrul de evidenta a sterilizarii, 2 doua manopere care nu s-au efectuat (cu termen de finalizare dupa ora controlului); exista proceduri operationale pentru efectuarea operatiunilor de curatare si dezinfectie, respectiv pentru asigurarea si inlocuirea lenjeriei", se mai arata in comunicatul DSP Dambovita, cu privire la controlul efectuat la Spitalul Gaesti.In urma controlului au fost aplicate sanctiuni si au fost dispuse masuri legate de sterilizare."DSP Dambovita a interzis utilizarea sterilizarii prin caldura uscata in sterilizarea centrala si a aplicat sanctiuni contraventionale, conform HG 857/2011, medicului sef sectia medicina interna, asistentelor sefe din sectiile pediatrie si medicina interna, asistentei dieteticiene si asistentei de igiena din cadrul CPIAAM (Compartimentului de Prevenire Infectii Asociate Actului Medical, n.r.)", mentioneaza sursa citata.