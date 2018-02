USR a depus un proiect de lege care isi propune sa imbunatateasca mecanismul de feedback al pacientilor privind spitalele din Romania

In spitalele din Romania exista, in acest moment, un mecanism de feedback al pacientilor, prin sms si formular web, introdus in anul 2016, in timpul mandatului de ministru al Sanatatii al lui Vlad Voiculescu. Proiectul USR isi propune sa imbunatateasca acest mecanism."Anul trecut rata de completare a acestor chestionare a fost de numai 3% din totalul potential de 4.000.000 de pacienti externati", motiveaza deputatul USR Tudor Pop.Cat de multumiti sunteti de serviciile medicale oferite de spitale?A fost nevoie sa cumparati medicamente sau alte materiale sanitare?Vi s-au solicitat bani sau atentii de catre medici sau asistente?Sunt doar trei dintre cele zece intrebari prezente pe chestionarul electronic de satisfactie. Un chestionar care pune diagnosticul sistemului sanitar spitalicesc din perspectiva pacientului.Cand v-ati exprimat ultima oara multumirea sau nemultumirea in scris fata de serviciile medicale oferite de un spital public romanesc?Saptamana asta am depus alaturi de colegii mei din USR un proiect de lege prin care personalul medical delegat de managerul de spital este obligat sa ofere pacientilor externati optiunea de a completa un chestionar de satisfactie.Este vorba de un proiect de lege care intareste mecanismul de feedback existent, un mecanism instituit prin ordin de ministru in septembrie 2016, dar ignorat in cele mai multe cazuri de personalul medical si de managerii spitalelor publice.Propunerea contine o prevedere foarte simpla: aceea ca numarul de telefon mobil si adresa de e-mail sa fie trecute in fisa de observatie. Odata cu introducerea acestora in baza de date a CNAS, pacientul primeste, sub protectia anonimatului, un SMS prin care i se permite accesul la acest chestionar de satisfactie.Urmeaza zece intrebari simple si, pe baza raspunsurilor, o radiografie a serviciillor medicale din spitale din perspectiva pacientilor. Raspunsurile sunt colectate pe site-ul Ministerului Sanatatii.Anul trecut rata de completare a acestor chestionare a fost de numai 3% din totalul potential de 4.000.000 de pacienti externati.