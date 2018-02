Ministrul Sanatatii: In niciun caz nu trebuie declarata epidemie de gripa. Numarul deceselor nu este peste nivelul pe care specialistii l-au prognozat

"In niciun caz. Este un numar mare de decese, dar nu este peste nivelul pe care specialistii l-au prognozat. Din aceasta saptamana, numarul cazurilor va fi in scadere, deci nu putem vorbi de declararea unei epidemii, nu a fost vorba niciodata", a afirmat Sorin Pintea, joi, intrebata daca nu ar trebui declarata stare de epidemie din cauza numarului mare de decese provocate de gripa, potrivit News.ro.Ea a adaugat ca abia in urma cu doua saptamani a fost depasit nivelul minim prognozat: "Nivelul maxim nu a fost atins niciodata in aceasta perioada. Este, intr-adevar, trist ca au murit totusi 47 de oameni, dar suntem in limitele asteptate."Numarul cazurilor confirmate de gripa a ajuns la aproape 800, la nivel national, cu 47 de decese, in timp ce numarul total al infectiilor respiratorii este de aproape 135.000 doar in ultima saptamana, cu 51,3% mai mare decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile.