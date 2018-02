Deputatul USR Tudor Pop, mesaj pentru Viorica Dancila: Opriti fraudele masive din sistemul national al asigurarilor de sanatate!

Scrisoarea vine ca reactie la declaratiile recente ale premierului Viorica Dancila, care a sustinut, intr-o emisiune televizata, ca opozitia "se discrediteaza cand face circ in Parlament si nu propune proiecte constructive".Stimata Doamna Prim Ministru,Numele meu este Tudor Rares Pop, deputat USR, membru in Comisia pentru Sanatate si Familie. Salut apelul dvs. la dialog si gasesc de-a dreptul incurajatoare invitatia dvs. prin care solicitati Opozitiei proiecte si initiative benefice pentru romani. Indraznesc sa ma alatur si eu demersului colegilor mei cu un proiect de lege pe care il consider esential pentru sanatatea sistemului sanitar din Romania.In lumina celor 43 de cazuri de coruptie semnalate in ultimii ani in sistemul medical, in care 22 dintre cei acuzati sau deja condamnati sunt angajati ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, vin in sprijinul programului de guvernare PSD cu o propunere legislativa care 1) rezolva problema transparentei deconturilor catre asigurati, 2) contribuie la prevenirea fraudelor si cresterea eficientei sistemului sanitar si 3) are potentialul de a salva mii de vieti."Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale."Acesta este articolul 234 din legea 95/2006 sau Legea Sanatatii, dupa cum mai este binecunoscuta. Din pacate, acest articol este insuficient, cum la fel de insuficiente s-au dovedit mecanismele de control ale CNAS care si-au demonstrat, din pacate, limitele.Initiatorii acestei propuneri, inregistrata la Senat pentru dezbatere cu nr.b616/2017, considera ca fiecare asigurat trebuie sa fie informat cu privire la serviciile, medicamentele, materialele sanitare si dispozitivele medicale pe care CNAS le deconteaza in numele lui. Orice roman trebuie sa aiba acces facil, atat electronic cat si prin posta, la un raport anual cu privire la platile facute de CNAS in numele lui.Prezenta propunere legislativa extinde si intregeste dreptul asiguratului de a fi informat, acesta beneficiind de un raport care include totalitatea deconturilor efectuate de CNAS in numele lui.Amendamentele aduse legii 95/2006, aduc 5 noi aliniate articolului 234, aliniatul 1 este fostul Art.234, neschimbat. Cu voia dvs, le voi adauga aici:- (2) Asiguratilor li se va pune la dispozitie la cerere de catre CNAS, in termen de maximum 30 de zile de la efectuarea cererii, lista cu deconturile efectuate de CNAS pentru fiecare dintre serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sanatatii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale si alte servicii la care au dreptul asiguratii, de care asiguratul a beneficiat in anul precedent, incluzand furnizorii catre care CNAS a efectuat platile si data furnizarii.- (3) Lista cu deconturile, furnizorii catre care s-au facut platile si data furnizarii, prevazute la alin. (2), vor putea fi accesate de asigurati prin intermediul sistemului dosarului electronic de sanatate al pacientului.- (4) Daca deconturile efectuate de catre CNAS pentru un asigurat depasesc de trei ori media anuala a deconturilor, in decurs de un an, CNAS va trimite asiguratului prin posta sau prin mijloace electronice, lista cu deconturile, furnizorii si data furnizarii, prevazute la alin. (2), pana la data de 1 februarie a anului urmator efectuarii deconturilor.- (5) Media anuala a deconturilor reprezinta suma tuturor deconturilor efectuate de CNAS in decurs de un an, impartita la numarul de asigurati care au beneficiat de deconturi, si va fi publicata de catre CNAS pe pagina proprie de internet cel tarziu la data de 15 ianuarie pentru anul anterior.- (6) CNAS va elabora normele metodologice pentru implementarea alin. (2), (3), (4) si (5), in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.Doamna Prim Ministru Viorica Dancila, aceasta este o lege simpla si buna care va spune stop fraudarilor masive din sistemul national al asigurarilor de sanatate. Este totodata o buna ocazie sa dovediti ca, inainte de orice, aveti ca prioritate sanatatea romanilor, buna guvernare si ca respingeti metodele prin care atatia ani banii contribualilor romani au fost deturnati in buzunarele unor infractori prin decontari fictive.Cu deosebita consideratie,Deputat Tudor Rares Pop21 februarie 2018