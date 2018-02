Raport al Curtii de Conturi: Ministerul Sanatatii, restant la implementarea Sistemului electronic de raportare privind stocurile de medicamente

"Nu a fost implementat Sistemul electronic de raportare privind stocurile de medicamente si nu au fost inregistrate in evidenta contabila si tehnico-operativa unele solutii informatice utilizate", este una dintre concluziile raportului public al Curtii de Conturi pe anul 2016, privind Ministerul Sanatatii, documentul recomandand Ministerului Sanatatii "implementarea Sistemului electronic de raportare privind stocurile de medicamente".Concluziile Curtii de Conturi privind Ministerul Sanatatii pot fi consultate la pagina 138 a Raportului public pe anul 2016 In luna noiembrie a anului trecut, intr-un raspuns la o solicitare Hotnews.ro pe tema crizei imunoglobulinei, Ministerul Sanatatii a aratat ca una dintre cauze este aparitia in evidentele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a unor presupuse date eronate privind cantitatea livrata pe piata de catre unele companii, alaturi de cantitatile insuficiente puse pe piata de companii si taxa clawback.Un Ordin de ministru din anul 2016, semnat de ministrul de atunci al Sanatatii, Vlad Voiculescu, si publicat in Monitorul Oficial pe 29 noiembrie 2016, prevede ca:(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, unitatile de distributie angro a medicamentelor, importatorii si fabricantii autorizati au obligatia sa raporteze zilnic Ministerului Sanatatii situatia privind stocurile si operatiunile comerciale de medicamente, inclusiv distributia in afara teritoriului Romaniei, efectuate cu medicamentele de uz uman din portofoliul propriu avand pretul aprobat in Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata in Romania, denumit in continuare Canamed.(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, farmaciile cu circuit inchis si deschis au obligatia sa raporteze zilnic Ministerului Sanatatii situatia privind stocurile si operatiunile comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman avand pretul aprobat in Canamed.(3) Transmiterea informatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza folosind sistemul electronic de raportare dezvoltat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru Ministerul Sanatatii, denumit in continuare Sistemul electronic de raportare, ale carui functionalitati sunt descrise in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.Ordinul lui Vlad Voiculescu a fost modificat cateva luni mai tarziu, in mandatul lui Florian Bodog, si prevede obligativitatea ca situatia stocurilor de medicamente sa fie raportata zilnic atat Ministerului Sanatatii, cat si Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale. Varianta modificata a Ordinului a fost publicata in Monitorul Oficial pe data de 4 august 2017.Potrivit Ordinului, "Sistemul electronic de raportare este o platforma software dezvoltata de Serviciul de Telecomunicatii Speciale pentru Ministerul Sanatatii si ANMDM. Scopul principal al Sistemului electronic de raportare este de a oferi Ministerului Sanatatii si ANMDM o situatie de ansamblu a stocurilor de medicamente din Canamed, la nivelul intregii tari, cu scopul de a contribui la dezvoltarea unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul sanatatii publice si facilitarea asigurarii cu medicamente a populatiei, precum si verificarea trasabilitatii medicamentelor."Medicamentele care lipsesc de pe piata din Romania si tarile europene de unde pacientii isi pot procura tratamentul pot fi semnalate pe site-ul www.medicamente-lipsa.ro , o platforma lansata tot in anul 2016 de Ministerul Sanatatii.