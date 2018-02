Romania a avut cele mai multe cazuri de rujeola din Europa, in 2017, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii

In Europa, numarul cazurilor de rujeola a crescut cu 400% anul trecut, cand au fost afectate peste 20.000 de persoane, fata de 5.273 in 2016.Din cauza rujeolei, 35 de persoane si-au pierdut viata in 2017.Una dintre cauze este lipsa vaccinarii, conform expertilor, care spun ca increderea oamenilor in vaccinuri a scazut."Fiecare persoana din Europa care este afectata de pojar ne aminteste ca adultii si copiii nevaccinati, indiferent unde locuiesc, sunt supusi riscului de a intra in contact cu boala, precum si de a o raspandi catre alte persoane care nu au putut fi vaccinate. Acest obstacol nu ne poate opri din a fi generatia care isi va elibera copiii de la aceste boli pentru totdeauna", a declarat Zsuzsanna Jakab, din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii.