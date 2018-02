Ministrul Sanatatii a mers la Spitalul de Arsuri: Deocamdata nu discutam despre o demitere a conducerii. Este un moment zero, vor fi si masuri administrative, dar important e ca spitalul sa functioneze

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a mers, vineri, la Spitalul de Arsuri, unde a discutat cu medicii si conducerea unitatii medicale, ea declarand la final ca este "un moment zero", ca vor fi luate si masuri administrative, dar important e ca spitalul sa functioneze, relateaza News.ro. Pintea a subliniat ca deocamdata nu se discuta despre demiterea conducerii.





"Poate reputatia spitalului a fost pe nedrept stricata, nu se stie de ce si cum. Problemele celelalte, legate de partea financiara, vor fi rezolvate, cu ajutorul Primariei Sectorului 1, cu ajutorul Ministerului Sanatatii, cu ajutorul CNAS. Deci, eu cred ca acesta este un moment zero. Chestiunile administrative le vom discuta altfel, nu in fata presei, pentru ca vor fi niste masuri administrative, dar pana una, alta, acest spital trebuie sa trateze pacienti", a declarat ministrul Sanatatii.





Intrebata daca ia in calcul demiterea conducerii spitalului, Sorina Pintea a raspuns: "Deocamdata, nu discutam despre asta. O demitere se face in urma unei evaluari, evaluarea tuturor. Bineinteles, eu am evaluarea mea, am venit, am discutat cu cei de aici, cu zona medicala, medicii din acest spital. Si, repet, acesti oameni trebuie sa munceasca. Au in grija foarte multi pacienti cu foarte multe probleme. Asta este cel mai important in acest moment".





Ea a precizat ca nu s-a discutat despre salarii, ci doar de viitorul regulament al sporurilor. "Le-am explicat cateva lucruri, dar pentru ei a fost mai importanta comunicarea. Cred ca asta a lipsit sau poate ca asteptau sa venim in intampinarea lor, am gresit si noi ca si minister", a adaugat Pintea.





Ministrul Sanatatii a spus, despre datoria de un milion de lei, ca problema este partial rezolvata, cu sprijinul Primariei Sectorului 1.





Sorina Pintea a mentionat ca, teoretic, nu s-au facut servicii medicale din cauza inchiderii sectiei de Terapie Intensiva pentru renovare, dar si din alte cauze.





"Pana una, alta, daca nu prestezi serviciul medical, nu ai de unde sa incasezi banii. Au fost niste chestiuni care au fost lasate si care au trenat, dar astea se vor rezolva", a completat ea.





Ministrul Sanatatii a subliniat ca salariile au fost virate si ca nu se pune problema platii acestora.