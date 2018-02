Trei noi decese provocate de gripa, confirmate de medici; pacientii erau nevaccinati si cu boli cronice

Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore s-a confirmat existenta virusului gripal la doi barbati din judetul Iasi si la o femeie din Bucuresti.Cei doi barbati, unul in varsta de 41 de ani, celalalt de 35 de ani, erau nevaccinati antigripal si aveau conditii medicale preexistente. Medicii au depistat virus gripal de tip A pandemic la amandoi. Barbatul de 41 de ani a murti in cursul zilei de marti, iar cel de 35 de ani in cusul zilei de miercuri.De asemenea, medicii au confirmat existenta gripei la o femeie de 84 de ani din Bucuresti, nevaccinata si cu boli cronice.Potrivit CNSCBT, in sezonul 2017 - 2018 s-au inregistrat 29 de decese provocate de gripa.