Spitalul Judetean Tulcea va plati drepturi salariale restante de acum 10 ani in valoare totala de 1,4 milioane de lei

"Bugetul SJU poate acoperi cheltuiala aferenta platii acestei sume. Avem insa si promisiunea Ministerului de Finante si a Ministerului Dezvoltarii de a acoperi aceasta suma, asa cum s-a intamplat si in urma cu doi ani", a declarat pentru Agerpres managerul spitalului, Tudor Nastasescu.De altfel, pe site-ul spitalului a fost afisata situatia actualizata privind plata drepturilor banesti castigate de angajati prin hotarari judecatoresti, cei aproape 170 de salariati urmand sa-si recupereze integral debitele pana in anul 2020, inclusiv."Pe langa procesele castigate pentru cei aproape 170 de salariati ai Spitalului Judetean din Tulcea, federatia noastra a avut succes anul trecut in instanta si in favoarea angajatilor Spitalului orasenesc Macin carora nu li s-au respectat prevederile Contractului Colectiv de Munca referitoare la acordarea tichetelor de masa", a precizat presedintele filialei teritoriale a Federatiei Sanitas, Ioan Zebreniuc.