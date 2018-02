Ministerul Sanatatii cumpara benzina pentru ambulante prin achizitie directa, dupa ce institutia nu a demarat la timp licitatia pentru carburanti, in mandatul lui Florian Bodog

Explicatia MS pentru intarzierea demararii licitatiei: Procedura este "complexa"

Benzina prin achizitie directa

Precedentul contract-cadru pentru carburanti, acordul-cadru numarul 104/19.12.2013, a fost incheiat intre Ministerul Santatii si OMV Petrom si a fost valabil timp de 4 ani, pana pe data de 31 decembrie 2017, potrivit unor documente obtinute de Hotnews.ro.Ministerul Sanatatii a confirmat, la solicitarea Hotnews.ro, ca "In prezent, Ministerul Sanatatii are in derulare o procedura de achizitie de carburanti pentru unitatile sanitare publice, serviciile de ambulanta judetene si a Municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica si Ministerul Sanatatii. Procedura se deruleaza cu respectarea prevederilor legale in materia achizitiilor publice, respectiv a Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr. 395/2016. Procedura se va finaliza prin incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani, iar in baza acestui acord cadru fiecare unitate sanitara va incheia contracte subsecvente, conform prevederilor legale".Intrebati care este motivul pentru care licitatia pentru incheierea unui nou contract cadru a fost demarata cu intarziere, reprezentantii Ministerului Sanatatii dau vina, intr-un raspuns pentru Hotnews.ro, pe "complexitatea" procedurii si pe faptul ca aceasta "a necesitat timp": "Avand in vedere importanta achizitiei, precum si impactul major al acesteia in asigurarea serviciilor medicale de urgenta catre populatie, s-a impus necesitatea stabilirii unor cerinte tehnice care sa asigure aprovizionarea fara intrerupere cu carburanti a statiilor de ambulanta si a unitatilor sanitare din teritoriu. Complexitatea achizitiei a impus identificarea tuturor situatiilor care ar putea sa apara pe parcursul derulari acordului cadru. Au fost stabilite cu claritate cerintele din caietul de sarcini pentru evitarea situatiilor de natura a perturba buna desfasurare a aprovizionarii cu carburant, cat si eventualele contestatii care ar putea fi formulate de catre operatorii economici pe parcursul derularii procedurii de achizitie.""De asemenea, in scopul estimarii cantitatilor de carburanti necesare, precum si in scopul stabilirii valorii estimate a achizitiei a fost necesara colectarea de date din teritoriu si centralizarea acestor date, activitate care a necesitat timp. In vederea definitivarii caietului de sarcini al achizitiei, a fost necesara si constituirea unei comisii de eleborare a acestuia, comisie formata din specialisti in domeniu care nu sunt angajati ai Ministerului Sanatatii. Mentionam, de asemenea si faptul ca legislatia in materia achizitiilor publice impune un termen de evaluare, de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, a documentatiilor de atribuire transmise de catre autoritatile contractante, inainte de publicare acestora in SEAP", au motivat reprezentantii Ministerului Sanatatii, la solicitarea Hotnews.ro.Potrivit anunturilor publicate pe SEAP, Ministerul Sanatatii a cumparat, pe data de 09.01.2018, prin achizitie directa, de la OMV PETROM MARKETING S.R.L., 1.200 de litri de benzina CO95, la pretul de 4,37 lei/l.Tot pe data de 09.01.2018, ministerul a cumparat, tot prin achizitie directa, de la OMV PETROM MARKETING S.R.L., 8.400 de litri motorina Euro 5 la pretul de 4,43 lei/l.In ceea ce priveste anuntul lansarii licitatiei pentru noul contract cadru, acesta a fost publicat pe SEAP pe data de 14 decembrie 2017, iar termenul de primire a ofertelor a fost 16 ianuarie 2018. Data limita de evaluare a ofertelor este 28 februarie 2018.Licitatia vizeaza "achizitia centralizata de combustibil auto (Benzina fara plumb si motorina) pentru unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii si reteaua autoritatilor administratiei publice locale, precum si pentru institutii publice aflate in subordinea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii", potrivit informatiilor publicate pe SEAP.Ministerul Sanatatii intentioneaza sa cumpere benzina fara plumb - minimum 5.000.000 litri si maximum 16.000.000 litri, precum si motorina - minimum minim 20.000.000 litri si maximum 70.000.000 litri.Acordul-cadru ar urma sa fie incheiat cu maximum 7 agenti economici, pe o perioada de 4 ani si sa aiba o valoare estimata fara TVA intre 125.000.000 si 430.000.000 RON.Contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru, se estimeaza achizitionarea de benzina fara plumb (minimum 100 de litri si maximum 1.250.000 de litri) si motorina (minimum 100 de litri si maximum 5.000.000 de litri). Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 31.250.000 lei, potrivit anuntului publicat pe SEAP.