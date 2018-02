Sindicalistul care a facut stop cardio-respirator in timpul unei intalniri cu ministrul Sanatatii este in stare buna

Potrivit acestuia, sindicalistul ramane in continuare in spital, pentru supraveghere medicala.Un sindicalist de la Confederatia Meridian a intrat in stop cardio-respirator, luni, in timpul unei intalniri informale cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.Sindicalistul, cunoscut cu afectiuni cardiace, a fost resuscitat de secretarul de stat dr. Cristian Grasu, de subsecretarul de stat dr. Tiberiu Bradatan si de presedintele Federatiei Ambulanta, Gheorghe Chis, care participau la intalnire. Acestia au continuat manevrele pana la sosirea echipajelor specializate.