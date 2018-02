Vlad Voiculescu: Gratiela Draghici, actuala sefa a Agentiei pentru Egalitate de Sanse, a fost directorul Institutului Cantacuzino in 2013-2014, cand institutul si-a pierdut licenta de a mai produce vaccinuri

Gratiela Draghici a fost numita director interimar al Institutului Cantacuzino in anul 2013, in timpul mandatului de ministru al Sanatatii al lui Eugen Nicolaescu.Doamna care a devenit star zilele astea dupa ce ne-a spus ca isi doreste mai multe femei motostivuitor a servit partidul in repetate randuri, ocupand de-a lungul anilor diverse posturi de conducere in institutii cheie.Doamna a fost in 2013-2014 Director General al INSTITUTULUI CANTACUZINO. Cam in aceeasi perioada in care erau batute ultimele cuie in sicriul acestei institutii, in timpul guvernarii USL - atunci cand institutul si-a pierdut licenta de a mai produce vaccinuri.Nu stim ce a calificat-o pe doamna pentru diversele functii ocupate, dar stim- ce reusite are pana acum (sic!),- ce declara ca isi doreste: mai multe femei motostivuitor!- ce BUGET a gestionat in 2017: 3.7 milioane de lei si- ce SALARIU NET are: 8.100 lei/luna.