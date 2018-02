Amenzi pentru parintii care nu participa la cursuri de informare privind vaccinarea copiilor - ministrul Sanatatii

Ministrul Sanatatii explica ce si-ar dori de la legea vaccinarii: "Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o sa renuntam. Am spus-o in declaratiile trecute: nu vom lua copilul de mana de pe strada sa-l vaccinam, dar pe parinte putem sa-l obligam sa se informeze, astfel incat sa stie toate consecintele care decurg din faptul ca nu vrea sa-si vaccineze copilul, il oblig sa se informeze, asa cum statul pune la dispozitie pentru copii, pentru parinti, pentru ca indiferent unde se naste copilul, privat sau public, tot banii publici finanteaza aceste maternitati. Deci am dreptul si eu sa-l informez, sa-l sanctionez daca nu se informeaza, avand in vedere sanatatea copilului".Cum va fi obligat parintele sa se informeze in privinta vaccinarii? "Participand la cursurile de informare si sanctionandu-l daca nu participa, iar apoi sa declare pe propria raspundere ca nu doreste vaccinarea copilului. Dar aceasta este o discutie care tine de Parlament, pentru ca legea vaccinarii este la Camera Deputatilor si vor mai fi multe discutii pe aceasta tema", spune Sorina Pintea.Citeste restul articolului pe RFI.ro