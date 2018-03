Alegeri Rusia 2018: Sectiile de votare s-au deschis. 107 milioane de rusi, asteptati la vot pentru o victorie categorica a lui Vladimir Putin

Victoria categorica a lui Vladimir Putin, asteptata duminica, il va mentine pe cel mai puternic om din Rusia la conducerea tarii pana in anul 2024, intr-un moment in care liderul de la Kremlin si-a adus tara in prim-planul scenei internationale in ultimii ani, cu pretul unor tensiuni cu Occidentul fara precedent de la finalul Razboiului Rece.Vladimir Putin este creditat cu aproximativ 70% din intentiile de vot in cele mai recente sondaje, el fiind apreciat in tara sa pentru ca a readus stabilitatea dupa anii '90, insa cu pretul unui recul al libertatilor.In varsta de 65 de ani, Putin urmeaza sa obtina duminica cel de-al patrulea mandat, care il va mentine pentru inca 6 ani la Kremlin, pana in 2024, cand se va implini aproape un sfert de secol dupa ce a fost desemnat succesorul lui Boris Eltin.Candidatul Partidului Comunist, Pavel Grudinin, este creditat in sondaje cu 7-8% din intentiile de vot, iar al treilea clasat, ultranationalistul Vladimir Jirinovski, cu 5-6%, acesta fiind urmat de jurnalista Ksenia Sociak, creditata cu 1-2% din intentiile de vot. Ceilalti patru candidati sunt creditati cu scoruri neglijabile.Vladimir Putin a fost supus unui val de critici de o rara intensitate in ultima sa saptamana de campanie, el fiind acuzat ca a ordonat otravirea fostului agent Serghei Skripal in Marea Britanie si de sustinerea regimului Bashar al-Assad in Siria.Moscova se confrunta, de asemenea, cu noi sanctiuni din partea Statelor Unite din cauza amestecului in alegerea lui Donald Trump la prezidentialele din 2016.