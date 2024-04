Articol susținut de MedLife Luni, 22 Aprilie 2024, 08:56

Smile Media

0

Medicina materno-fetală este o specialitate relativ tânără în România și dependentă de tehnologie. Dacă în ginecologie, o ecografie simplă se poate face cu orice aparat, în medicina materno-fetală, pentru a vedea bine sarcinași fătul, pentru a surprinde cele mai fine aspecte care țin de sănătatea bebelușuluidinuter, medicularenevoiedeunecografperformant.

Dr. Razvan Stanca Foto: MedLife

Dr.RăzvanStanca, medic primar obstetrică-ginecologie la Hyperclinica MedLifeConstanța, este primul medic din România care a lucrat cu super- performantul ecograf Voluson Expert 22. Cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație, reușește să pună diagnostice extrem de precise, prin ecografii morfofetaleunor bebelușinenăscuți,chiardinprimeleluni desarcină.,,Grație acestui aparat, diagnosticul s-a mutat către trimestrul întâi de sarcină, adică undeva în jurul a 12-13 săptămâni, ceea ce este extraordinar”, spune dr. Răzvan Stanca.

În România, se nasc anual 2.000 de copii cu malformaţii cardiace, potrivit celor mai recente declarații ale ministrului Sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila. Unele dintre aceste malformații pot fi depistate încă din timpul sarcinii, dacă gravidele sunt urmărite ecografic. Având o bogată experiență, de peste 20 de ani, în monitorizarea gravidelor, dr. Răzvan Stanca a diagnosticat mulți copii cu diverse malformații compatibile cu viața, în cadrul ecografiilor morfo-fetale pe care le-a efectuat.

Voluson Expert 22 este la ora aceasta cel mai performant ecograf pentru monitorizarea sarcinii, iar tehnologia acestuia îl ajută pe medic să vadă malformații cardiace congenitale încă din primul trimestru de sarcină, chiar și la gravidele cu obezitate de diferite grade, care sunt dificil de investigat cu alte aparate.

ViitorulbebelușilorcutetralogiaFallotpoatefischimbat

Tetralogia Fallot, o malformație cardiacă congenitală, reprezintă între 5% și 10%din toate bolile cardiace congenitale și are o prevalență estimată de 1 la 2.000 de nașteri.

,,Tetralogia Fallot este o malformație cardiacă ce cuprinde, printre altele, un defect de sept care poate fi detectat în timpul sarcinii. Un medic de medicină materno-fetală poate bănui pe la 12-13 săptămâni existența acestei malformații și la 15-16 săptămâni poate pune diagnosticul final. Este o malformație care se poate opera. În ultimii 2-3 ani, am depistat câteva cazuri de malformații cu care ne tot confruntăm: defecte de sept, tetralogia Fallot, malpoziții de vase mari. Sunt cel mai des întâlnite și cel mai des operabile. Iar copiii au un viitor bun, grație aparatelor cu care am putut diagnostica”, a precizat dr. Răzvan Stanca.

Aproximativ 90% din copiii cu tetralogia Fallot netratați decedează până la vârsta de 10 ani. De aceea, este extrem de importantă diagnosticarea precoce.

Există însă situații în care bebelușii nu supraviețuiesc la naștere, și din păcate, părinții trăiesc adevărate traume. ,,Astfel de cazuri ori n-au fost monitorizate deloc – și în România avem situații de acest gen – ori au fost monitorizate simplu, neadecvat. Informația era acolo, dar nu a fost văzută și s-a întâmplat nenorocirea”, a explicat specialistul în medicină materno-fetală.

,,Estefoarteimportantcaaparatulsăfiedeînaltă rezoluție“

Ca să existe cât mai puține astfel de tragedii, medicul constănțean și-a propus să-i învețe și pe colegii mai tineri tainele imagisticii materno-fetale. Dr. Răzvan Stanca a devenit unul dintre obstetricienii-ginecologi cei mai experimentați și apreciați în imagistică morfofetală din România și a fondat New Vision Academy, o școală pentru medici, unde de mai bine de 10 ani, ține cursuri și prezentări de caz. Peste 1.000 de medici români au avut ocazia să participe la cursuri și să învețe să lucreze cu ecografe performante Voluson.

,,Este foarte important ca aparatul să fie de înaltă rezoluție. Dar medicina materno- fetală este o unitate indestructibilă între specialist și aparat. Ecograful este o continuare a mâinii noastre pe butoane, pe ecran. Dar, da, se mai poate rata cu orice aparat, pentru că ajung cazurile la noi din altă parte, uneori ratate complet la anumite vârste”, a subliniat dr. Răzvan Stanca.

,,Avenitcuunsingurdiagnosticșieui-ampus8”

Bucuria de-a fi părinți este umbrită atunci când la o ecografie morfofetală cuplul află că bebelușul are probleme de sănătate. Totuși, diagnosticul pus la timp poate face diferența.

Medicul de medicină materno-fetală are o misiune dificilă. Este la mâna bebelușului, fiindcă nu poate vedea absolut tot, decât dacă fătul stă în anumite poziții.

,,De multe ori nu ne arată fătul ce vrem noi să vedem sau ne încurcă teribil când avem un diagnostic greu. Trebuie să facem o magie, să facem un pact de non- agresiune cu bebelușul. De multe ori, o rugăm pe mamă doar să stea relaxată, să se

gândească că o să fie totul bine. Dar este foarte, foarte greu dacă fătul nu stă, mai ales la diagnostice dificile”, a povestit medicul.

Inima a unui făt la 12-13 săptămâni are pe axul lung 7 milimetri. Pentru a putea

observa acest cord e nevoie de un ecograf performant, iar aparatul Voluson Expert 22, îi permite medicului să observe eventualele nereguli, anomalii la o examinare la 12-13 de săptămâni, adică mai devreme decât cu aparatele obișnuite (la 21-22 de săptămâni erau depistate înainte).

Cel mai recent caz dificil pe care l-a diagnosticat dr. Stanca este al unei gravide de 17 ani, în 22 de săptămâni, cu un făt cu inimioara grav bolnavă.

,,Este un record, cel puțin pentru mine, am pus pe o singură inimă 8 diagnostice, 8 tipuri de patologie. Femeia a venit cu un singur diagnostic de la un alt medic. Când avea 12-13 săptămâni de sarcină, un specialist în medicină materno-fetală, dar care nu are un astfel de ecograf, ci un aparat mai vechi, de acum 3 generații, a văzut că e ceva în neregulă. Pacienta n-a ascultat îndemnul medicului să meargă la 16 săptămâni să mai ceară o părere și a ajuns la mine abia la 22 de săptămâni. În cazul ăsta nu sunt prea multe de făcut și riscul este foarte mare, dacă ai opera un astfel de copil. Este doar un sport chirurgical, cum spunem noi”, a atras atenția dr. Răzvan Stanca.

Într-o astfel de situație se poate face întrerupere de sarcină din motive medicale până în 24 de săptămâni, fiind permis conform legii, dacă sunt de acord părinții. Mesajul medicului este, însă, ca atunci când o gravidă are o suspiciune că e ceva în neregulă, pacienta să mai ceară o părere medicală, să se îndrepte spre medicii specialiști în medicină materno-fetală care au și dotările corespunzătoare și să nu amâne prea mult deciziile.

PrimulecografVolusonExpert22dinRomânia,laMedLifeConstanța

Dr. Stanca este pasionat de ecografie, a trăit istoria ei și o scrie în România odată cu evoluția tehnologică. A avut ocazia, în urmă cu 20 de ani, rezident fiind, la spitalul Filantropia din București, să învețe pe cel mai bun ecograf din lume la acel timp, pe care-l avea mentorul său: prof. dr. Pelinescu Onciul. ,,Am fost instruiți că nimic nu-i imposibil. Profesorul ne-a insuflat și ideea că trebuie să ridicăm standardul cât mai sus, că dacă există un astfel de aparat, acolo este standardul”, a afirmat medicul.

Medicina materno-fetală presupune ca doctorul să fie bine pregătit și în genetică, și în anatomie, în embriologie, dar și în ecografie, fiindcă se ocupă de doi pacienți: și mama și copilul. Iar dr. Stanca a înțeles asta și s-a format în aceste direcții.

Prima întâlnire cu ecograful Voluson Expert 22 a avut loc la congresul Fundației de Medicină Materno-Fetală din Creta, în anul 2022. ,,Acolo l-am văzut prima oară, era

o lansare specială, ultrasecretă, aparatul nu eraăvzut decât dacă intrai într-un labirint format dintr-o cutie neagră din lemn. După care, m-am întors în România și știam că noi avem Congresul național și am spus: «Hai să-l lansăm și noi, la fel ca în Creta». Cu o lună înainte de lansarea în țară a fost adus la mine în cabinet, la MedLife Constanța și am testat aparatul. Am fost primul medic din România care l-a testat.

Față de generațiile anterioare, Voluson Expert 22 aduce niște tehnologii pentru imaginea de 2D extraordinare, revoțluionare și o nouă aplicare a tehnologiilor artificiale inteligente”, a povestit dr. Stanca.

În 2022, la Constanța a funcționat primul ecograf Volluson Expert 22 din rețeua MedLife, iar în perioada imediat următoare, medicul nu s-a oprit aici, ci a încercat și soft-urile mai noi care au apărut pentru acest ecograf, respectiv Voluson Expert BT24. Acesta aduce în plus, pentru o anumită sondă specială, alte tehnologii, și un sistem de inteligență artificială (AI) care recunoaște în timp real ce este pe imagine.

Obezitatealagravide,oadevăratăprovocare

În medicina materno-fetală, ecograful Voluson Expert 22 este considerat standardul de aur, potrivit medicului. Dr. Stanca crede că aparatul excelează în cazurile de obezitate a gravidei.

,,Creșterea dezastruoasă a fenomenului obezității în rândul femeilor tinere, cele care rămân gravide și ajung la noi la examinare, este o reală problemă. Și aici excelează aparatul acesta, care are o sondă anume cu o frecvență anume, care ne ajută să vedem. Am avut o gravidă de 138 kg și am reușit să văd tetralogia Fallot și chiar am pus diagnosticul. Cu cealaltă generație de aparat cu care tot eu am lucrat, nu știu dacă aș fi putut pune diagnosticul atât de repede”, a recunoscut dr. Răzvan Stanca.

Rata obezității este în creștere și la nivel global, dar și în România. Mai exact, 6 din 10 adulţi români au probleme cu greutatea, potrivit Studiului Naţional privind Prevalența Diabetului, a Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, Dislipidemiei, Hiperuricemiei şi Bolii Cronice de Rin ichi (PREDATORR).

Nu există însă o statistică în țara noastră privind gravidele cu obezitate. ,,Din practica curentă, dacă acum 20 de ani aveam 1% paciente cu obezitate, acum cred că avem cam 40% gravide obeze”, a apreciat specialistul în medicină materno-fetală.

Cu ajutorul noii tehnologii, malformațiile congenitale la făt ar putea fi depistate mai

rapid, chiar și la femeile însărcinate care au probleme cu greutatea.

,,În momentul în care noi reușim să depistăm un caz, la 12-13 săptămâni și confirmăm la 15-16 săptămâni și ne uităm în ochii viitorilor părinți, le putem spune cu foarte mare siguranță dacă merită sau nu merită să meargă mai departe. Întotdeauna decizia este a lor. Dar satisfacția noastră, a medicilor, este imensă pentru că știm foarte bine

că am făcut tot ce puteam face pentru acea familie. Este o satisfacție chiar și în situațiile în care părinții decid să nu continue cu o sarcină cu probleme grave, pentru că trauma este mult mai mică în momentul în care întrerupe o sarcină în termen legal, medical, la 15-16 săptămâni, comparativ cu nașterea unui copil care se pierde“, este concluzia medicului primar de obstetrică-ginecologie la Hyperclinica MedLife Constanța.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiunea Facem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe www.medlife.ro.

Articol susținut de MedLife​