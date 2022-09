Articol susținut de MedLife Duminică, 18 Septembrie 2022, 10:50

În 2021, pe 18 septembrie, MedLife propunea sărbătorirea Zilei Respectului și în România. Cu această ocazie, cel mai mare sistem medical privat din România a lansat RoMâine, platforma României sănătoase, o școală națională de clădit în viitor unde erau invitați să se alăture toți românii - profesori, medici, sociologi, scriitori, artiști, muzicieni, sportivi, președinți de bănci sau de asociații de locatari, hairstyliști și IT-iști. Un an mai târziu, nu orice an, ci unul marcat de pandemie, război, criză economică și schimbări climatice, a venit vremea să sărbătorim, din nou, Ziua Respectului. Avem oare motive?

Ziua Respectului Foto: MedLife

„Românilor le-ar trebui 365 de zile ale respectului. O celebrare anume, într-o zi din an, ar putea fi cel mult comemorativă la ziua când ni l-am recăpătat sau când ne-am dat seama că e important, că există, că depinde de fiecare, nu doar pentru sine, cât și pentru cel de lângă. O zi a respectului ar fi și o zi a durerii, a aducerii aminte, dar și o zi a refacerii promisiunilor”, a spus anul trecut, într-un interviu, dr. Gabriel Diaconu, medic psihiatru în Centrul MindCare.

În ciuda a tot, noi, MedLife, credem că da, avem toate motivele să sărbătorim Ziua Respectului. RoMâine nu se întâmplă într-o zi. E o idee, un proiect, un plan, o viziune, un efort comun de însănătoșire morală pentru noi toți.

Am început prin a vorbi despre Respect, una din valorile fundamentale pentru o țară sănătoasă. L-am arătat prin cercetările despre virusul SARS-CoV-2 și despre vaccinarea împotriva COVID-19, am fost primii care au studiat originea și evoluția tulpinilor, dar și gradul de imunizare a românilor la COVID, ca urmare a îmbolnăvirii sau a vaccinării. Cu grijă și respect pentru oameni, am oferit servicii medicale personalizate pentru nevoilor bolnavilor cronici, lipsiți de sprijin în criza sanitară a ultimilor doi ani, am adus unitatea mobilă MedLife împreună cu personal medical specializat în localități în care românii nu au mai văzut un medic de ani de zile, am venit în sprijinul personalului medical aflat sub presiunea muncii din linia întâi și am deschis prima și singura linie telefonică non-stop de consiliere psihologică a copiilor rămași orfani din cauza pandemiei.

În februarie 2022, când răul părea depășit, războiul de la granițele României ne-a pus în fața altor încercări. Am fost alături de refugiații ucraineni, trimițând, din nou, unitatea mobilă în punctele de frontieră pentru a oferi asistență medicală, am fost alături de viitoarele mame care au fost silite să fugă din calea războiului, am trimis TIR-uri cu ajutoare medicale spitalelor din Ucraina. Dar am simțit și starea de anxietate, frica de o posibilă conflagrație nucleară și am răspuns calm și precis nevoii de siguranță, de liniște, de încredere manifestată de semenii noștri.

Am vorbit despre sănătate și prevenție, cu empatie și respect pentru oameni. Am ascultat și am înțeles, am luptat cu maladiile societății noastre: automedicația și autodiagnosticarea, semne ale unei societăți lipsite de încredere în autoritate și în ea însăși.

Am investit în viitor: am deschis noi clinici și spitale, am dezvoltat cel mai mare hub medical din țară, departamentul de chirurgie robotică și cel de cercetare, prin cunoaștere și cu tehnologie de ultimă generație.

Am dezvoltat o clinică online unde, român fiind, poți să discuți un medic, oriunde ai fi în lume. Am inițiat Fabricat în RoMâine, un demers de sprijin medical acordat IMM-urilor și companiilor din România.

Nu ne-am resemnat. Nu am obosit.

„Respectul este singura formulă a succesului într-o societate care caută să devină, să crească, să prospere. Reduce agresivitatea și ostilitatea dintre grupuri, creează o geografie a colaborării”, a mai spus Dr. Gabriel Diaconu.

„18 septembrie este ziua Respectului pentru noi înșine. Pentru cine putem să fim. Noi, MedLife, credem că totul pornește din respect și tot ceea ce facem este gândit în jurul respectului: de la abonamentele medicale, la intervenții chirurgicale de amploare și până la relația umană cu fiecare pacient. E work in progress, cum se spune, pe care am început-o în 18 septembrie 2021 și avem toate motivele să o sărbătorim pe 18 septembrie 2022”, spune Mirela Dogaru, director comercial MedLife.

„Demersul MedLife este util în primul rând pentru că nu fiecare dintre noi conștientizează la fel valorile. S-ar putea să fie oameni care să nu le poată defini, să nu le poată aduna pe cele bune sub aceeași umbrelă. Prin urmare faptul că avem o platformă pe care aceste valori sunt explicate, ilustrate și însoțite de niște comentarii și puncte de vedere ale unor oameni „vaccinați” la capitolul Respect, poate fi un sprijin pentru fiecare dintre cei curioși să afle mai multe lucruri despre acest concept misterios care este Respectul și care pare la îndemână, dar nu e întotdeauna”, a spus Radu Paraschivescu, jurnalist, autor și ambasador al valorii Respect în campania RoMâine.

O țară nu se face bine ușor, dar primul pas este să vrei să schimbi ceva. MedLife invită la a ne face bine, împreună.

Tu cum sărbătorești Ziua Respectului? Scrie-ne în comentarii.

